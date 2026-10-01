Christa Pike sobrevive a ejecución en Tennessee tras recibir dos dosis de inyección letal

Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee, Estados Unidos, sobrevivió este miércoles 30 de septiembre a su ejecución después de recibir dos dosis de pentobarbital, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro médico fuera de la prisión.

El Departamento Correccional de Tennessee confirmó que se aplicaron todos los pasos previstos en el protocolo estatal y señaló que éste no permite realizar procedimientos adicionales después de las dos tandas establecidas para la inyección letal.

La mujer, de 50 años, llevaba cerca de tres décadas en el corredor de la muerte tras ser condenada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido un año antes cuando Pike tenía 18 años.

¿Qué pasó durante la ejecución de Christa Pike?

Testigos de medios de comunicación relataron que Pike continuó con vida después de la administración del fármaco y que todavía podían escuchar su respiración durante un periodo prolongado.

Las autoridades finalmente la retiraron de la cámara de ejecución y confirmaron su traslado a un hospital. Hasta las primeras horas de este jueves no se había informado públicamente cuál era su estado de salud.

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El Departamento Correccional defendió el procedimiento al señalar que el químico utilizado en su protocolo “ha sido efectivo de manera consistente”, aunque no explicó de inmediato por qué en este caso no produjo la muerte de la condenada.

¿Por qué Christa Pike fue condenada a muerte?

Pike recibió la pena capital por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995 en Knoxville, Tennessee.

El caso cobró nuevamente atención porque Pike estaba programada para convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

Horas antes del procedimiento, un tribunal federal de apelaciones había suspendido temporalmente la ejecución, pero la Corte Suprema de Estados Unidos permitió finalmente que siguiera adelante.

Tennessee girl STILL ALIVE AFTER TWO LETHAL INJECTIONS but in agony as execution turns to CHAOS



Christa Pike 'hasn't lost consciousness + still has heartbeat despite DEATH CHAMBER CURTAINS DOWN TWICE' pic.twitter.com/g96VvPjhjm — RT (@RT_com) October 1, 2026

Tennessee suspende nuevas ejecuciones tras el caso

Después del intento fallido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó suspender las ejecuciones previstas para el resto de 2026 y dispuso una revisión independiente del procedimiento aplicado a Pike.

El episodio abrió nuevos cuestionamientos sobre el protocolo de inyección letal del estado y sobre qué medidas deben aplicarse cuando una persona permanece con vida después de recibir las dosis contempladas para una ejecución.

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