Dimite jefe de prisiones de Tennessee tras fallida ejecución de Christa Pike

El responsable del sistema penitenciario de Tennessee, Frank Strada, dejará su puesto este mes luego del fallido intento de ejecutar a Christa Pike, una reclusa condenada a muerte, informó el gobernador estatal, Bill Lee.

Strada, quien ocupa desde enero de 2023 la dirección del Departamento de Correccionales, anunció su salida mientras avanza una investigación independiente para determinar qué ocurrió durante el procedimiento realizado el miércoles.

En un comunicado, el funcionario sostuvo que su renuncia responde a lo que considera el mejor interés de los habitantes de Tennessee y afirmó que colaborará con las autoridades encargadas de esclarecer el incidente.

Christa Pike recibió dos dosis del fármaco letal

El procedimiento de ejecución no logró completarse pese a que Pike recibió dos dosis de pentobarbital, sustancia utilizada por Tennessee dentro de su protocolo de inyección letal.

Después del procedimiento, Pike fue trasladada a un hospital, donde permaneció inconsciente y conectada a un respirador artificial, según información presentada por sus abogados ante un tribunal.

Noticia Destacada Christa Pike sobrevive a ejecución en Tennessee tras recibir dos dosis de inyección letal

Los representantes legales de la reclusa señalaron que personal médico trabajó para preservar su vida y para retirar del organismo el medicamento administrado durante el intento de ejecución.

Investigan posibles problemas con las vías intravenosas

Los abogados de Pike atribuyeron el fracaso del procedimiento a posibles complicaciones con las vías intravenosas. Según su versión, el medicamento habría ingresado parcial o totalmente a los tejidos en lugar de llegar de manera adecuada al torrente sanguíneo.

La hipótesis deberá ser examinada dentro de la investigación independiente ordenada por el gobernador Lee. Strada, por su parte, sostuvo que el Departamento de Correccionales siguió las responsabilidades establecidas en el protocolo vigente.

El caso generó cuestionamientos desde distintos sectores vinculados al debate sobre la pena de muerte, que han solicitado conocer las circunstancias exactas del procedimiento.

Tennessee había modificado su protocolo de ejecución

Strada asumió la dirección del Departamento de Correccionales en 2023, después de desempeñarse como subdirector del sistema penitenciario de Arizona.

🚨 BREAKING UPDATE: Tennessee prisons chief Frank Strada is RESIGNING after the FAILED execution of m*rderer Christa Pike, Gov. Bill Lee says



The execution failed twice.



MAJOR FAILURE. Firing squad is way simpler!



Pike was given two doses of lethal injection and survived.… — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 3, 2026

A finales de 2024, durante su gestión, Tennessee anunció modificaciones a su protocolo de inyección letal para utilizar únicamente pentobarbital.

Christa Pike fue condenada a muerte por la tortura y asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de estudios, crimen cometido cuando Pike tenía 18 años junto con su entonces novio.

Su caso la convirtió posteriormente en una de las mujeres más jóvenes condenadas a la pena capital en Estados Unidos.

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