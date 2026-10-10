Christa Pike sale del hospital tras sobrevivir a dos inyecciones letales en Estados Unidos

La estadounidense fue trasladada nuevamente al Centro Debra K. Johnson, una prisión para mujeres ubicada en Nashville, después de permanecer hospitalizada durante diez días debido a las complicaciones que presentó tras el procedimiento.

Sus representantes legales señalaron que Pike continuará bajo tratamiento médico dentro del centro penitenciario, debido a las secuelas que dejó el intento fallido de ejecución.

¿Qué le pasó a Christa Pike durante su ejecución en Tennessee?

El pasado 30 de septiembre, Christa Pike recibió dos inyecciones letales de pentobarbital como parte del procedimiento para cumplir su sentencia de muerte.

Sin embargo, la mujer sobrevivió a ambos intentos, lo que obligó a las autoridades a suspender la ejecución y ordenar su traslado a un hospital.

De acuerdo con sus abogados, Pike permaneció inconsciente durante varios días y presentó diversas complicaciones de salud, entre ellas neumonía, un coágulo sanguíneo en uno de sus brazos y dificultades para tragar.

Noticia Destacada Dimite jefe de prisiones de Tennessee tras fallida ejecución de Christa Pike

La mujer fue condenada a muerte por el asesinato de una compañera de estudios de 19 años, cometido en 1995, cuando Pike tenía 18 años.

Tennessee suspende ejecuciones tras el caso de Christa Pike

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó suspender las ejecuciones programadas para el resto de 2026 después de lo ocurrido con Christa Pike.

El mandatario estatal también aceptó la renuncia del responsable de la administración penitenciaria, quien supervisó el procedimiento fallido.

Hasta el momento, las autoridades no han aclarado si solicitarán una nueva orden para intentar cumplir la sentencia de muerte contra Pike.

Además, el miércoles 7 de octubre, una jueza ordenó preservar todos los documentos y las pruebas materiales relacionados con el intento de ejecución.

Christa Pike, who survived Tennessee's attempt to execute her by lethal injection, has been moved back to prison, according to a statement released by her attorneys. https://t.co/gS7RBet0rk https://t.co/JM0t0wlIlr — Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) October 10, 2026

¿Cuántas personas están condenadas a muerte en Tennessee?

De acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Tennessee ha ejecutado a 17 personas desde que Estados Unidos restableció la pena capital en 1976.

Actualmente, 42 personas permanecen en el corredor de la muerte en ese estado.

El caso de Christa Pike ocurre después de que Tennessee registrara dos procedimientos de ejecución mediante inyección letal que no pudieron completarse durante 2026.

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