Christa Pike sobrevive a dos dosis letales y ya puede hablar tras ejecución fallida en Tennessee

Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee, permanece con vida, consciente y capaz de hablar, luego de sobrevivir al intento de ejecución registrado el pasado 30 de septiembre en ese estado de Estados Unidos.

Sus abogados, Randy Spivey y Kelly Gleason, informaron que la mujer continúa bajo atención médica y enfrenta un proceso de recuperación que podría extenderse durante un periodo considerable.

Los representantes legales señalaron que su evolución constituye un caso excepcional desde el punto de vista médico, aunque advirtieron que todavía existe incertidumbre sobre su pronóstico.

Pike, de 50 años, permanece hospitalizada y recibe atención en una unidad de cuidados intensivos. De acuerdo con la información proporcionada por sus abogados, continúa esposada a una camilla y bajo custodia policial.

Sobrevivió a dos intentos de ejecución

El caso generó atención debido a que la administración de dos dosis de pentobarbital, utilizadas en el procedimiento de ejecución, no provocó su muerte.

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Tras el fallido procedimiento, la mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Su estado fue reportado inicialmente como crítico, mientras especialistas evaluaban las consecuencias del proceso.

La situación también provocó cuestionamientos sobre el protocolo utilizado por las autoridades penitenciarias de Tennessee.

Tennessee suspende ejecuciones tras nuevo fallo

El caso de Pike representa el segundo intento fallido de ejecución registrado este año en Tennessee. Ante esta situación, el gobernador Bill Lee ordenó suspender temporalmente las ejecuciones programadas para el resto de 2026.

La controversia también derivó en la salida de Frank Strada, quien estaba al frente del Departamento Correccional de Tennessee.

🚨 #BREAKING: Christa Pike is conscious, speaking, and continues to receive critical medical care after surviving her execution attempt in Tennessee... Statement from Randy Spivey and Kelly Gleason (Tennessee Office of the Post-Conviction Defender) and Stephen Ferrell and Luke Ihnen (Federal Defender Services of Eastern Tennessee): "Against all odds, Christa Pike is conscious, speaking, and continues to receive critical medical care. Despite the severe damage she endured to her arms, she is still handcuffed and shackled to the bed. Her recovery is medically unprecedented. Her prognosis remains unclear but, at a minimum, we expect a long recovery.We are incredibly grateful to the first responders and the medical team at the hospital who treated Christa like a human and have provided exceptional care to her. We also want to thank thousands from all over the world who sent messages offering prayers and support for Christa." YIKES.... Her attorneys are now asking Tennessee Gov. Bill Lee to commute her death sentence to life without parole. AP News report — zach bitango (@ZachBitango) October 6, 2026

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios, Colleen Slemmer, ocurrido un año antes. Su ejecución estaba prevista como un hecho histórico, debido a que habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos.

Desde que Estados Unidos restableció la pena capital en 1977, Tennessee ha ejecutado a 17 personas, de acuerdo con registros del Death Penalty Information Center. Actualmente, 42 personas permanecen en el corredor de la muerte en ese estado.

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