Trump insiste en que los cárteles controlan México: “Se lo dije a Sheinbaum”; advierte sobre ataques por tierra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que los cárteles del narcotráfico controlan México y aseguró que ya se lo expresó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de cuestionar la capacidad del Gobierno mexicano para combatir a las organizaciones criminales.

Durante un almuerzo celebrado este jueves 15 de octubre en los jardines de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense volvió a referirse a la situación de seguridad en México y defendió las operaciones militares de su administración contra embarcaciones presuntamente utilizadas para transportar drogas.

Trump asegura que los cárteles controlan México y cuestiona a Sheinbaum

"Lamentablemente, los cárteles controlan México. Se lo dije a la presidenta de México. Ella no está contenta. Es una gran mujer, una mujer maravillosa. Pero los cárteles controlan México", declaró Trump.

El mandatario también sostuvo que las autoridades estadounidenses conocen la ubicación de integrantes de las organizaciones criminales y aseguró que mantienen operaciones para combatirlas.

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Trump consideró que México debería emprender acciones más contundentes contra los cárteles, aunque cuestionó la capacidad de las autoridades mexicanas para hacerlo.

Sus declaraciones se suman a otros señalamientos realizados en septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde calificó a México como el epicentro del narcotráfico.

Trump advierte sobre posibles ataques terrestres contra cárteles

Durante su intervención, el presidente estadounidense defendió la campaña militar contra embarcaciones que, según su administración, transportan drogas por vía marítima.

Trump advirtió que todavía no ha emprendido un "ataque total por tierra" contra las organizaciones criminales y aseguró que los operativos continuarán.

También afirmó que las embarcaciones atacadas transportaban fentanilo y otras sustancias que provocan miles de muertes, aunque estas operaciones han generado cuestionamientos por posibles ejecuciones extrajudiciales, incluidas denuncias sobre víctimas que serían pescadores.

🇺🇸🇲🇽‼️ | Donald Trump aseguró que "los cárteles gobiernan México" y advirtió que la ofensiva militar y de inteligencia contra estas organizaciones "todavía no ha empezado a toda potencia". https://t.co/CE8DIya6q4 — UHN Plus (@UHN_Plus) October 15, 2026

El mandatario incluso imitó el sonido de los misiles utilizados en los ataques y bromeó sobre la reducción de embarcaciones pesqueras en las zonas donde se realizan los operativos.

Las declaraciones ocurren en medio de las diferencias entre Washington y México sobre las estrategias para combatir el narcotráfico.

Sheinbaum ha rechazado permitir operaciones militares estadounidenses dentro del territorio nacional, al considerar que representarían una violación a la soberanía de México, aunque mantiene la cooperación bilateral en materia de seguridad.

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