Corte de Chicago pospone nuevamente la audiencia de Ovidio Guzmán.

Durante este miércoles 14 de octubre de 2026, se dio a conocer que la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois reprogramó una vez más la audiencia intermedia en el proceso penal contra Ovidio Guzmán López, "El Ratón", exlíder de la facción "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

La comparecencia que originalmente estaba pactada para llevarse a cabo durante el mes de diciembre de 2026, sin embargo, se ha dado a conocer que la audiencia ha sido pospuesta para finales de este mismo año; según consta en la minuta del tribunal federal.

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¿Cuándo será la nueva audiencia de Ovidio Guzmán?

De acuerdo con lo señalado por la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, la audiencia de Ovidio Guzmán fue reprogramada para el próximo 14 de abril de 2027. La resolución fue emitida por la jueza federal Sharon Johnson Coleman, quien encabeza la causa penal contra “El Ratón”.

De acuerdo con los registros del expediente, con esta modificación el proceso suma ya nueve aplazamientos desde que fue extraditado a Estados Unidos, manteniéndose en pausa la definición de la fecha final para dictar su sentencia. Sin embargo, no se compartieron las razones de este aplazamiento.

🚨La audiencia de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y miembro de Los Chapitos, fue reprogramada para el 14 de abril de 2027, luego de que estaba prevista para el próximo 7 de diciembre. 📸@JesusGar https://t.co/VTcH5Joc9l — Azucena Uresti (@azucenau) October 14, 2026

Aunque el tribunal no detalló públicamente los motivos específicos de esta prórroga, especialistas en el sistema judicial de EE. UU. y el seguimiento del caso señalan que el diferimiento responde a las negociaciones continuas y la evaluación del acuerdo de cooperación.

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