Donald Trump vuelve a cargar contra México y asegura que los cárteles “gobiernan” el país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar el tono contra México al asegurar que los cárteles del narcotráfico “gobiernan” el país.

La declaración se produjo apenas dos días después de que el mandatario advirtiera que, si México no hace “su trabajo” para combatir a los grupos criminales, Washington podría actuar por su cuenta.

Durante un acto por el Día de la Madre en la Casa Blanca, Trump afirmó que su administración ha reducido en 97 por ciento el tráfico de drogas por vía marítima.

Sin embargo, sostuvo que los estupefacientes continúan llegando a territorio estadounidense por tierra, principalmente a través de México.

¿Qué dijo Donald Trump sobre México y los cárteles?

Trump aseguró que el tráfico transfronterizo de drogas seguirá disminuyendo, pero insistió en que Estados Unidos enfrenta un problema porque, según sus palabras, los cárteles controlan México.

“Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México, y nadie más. Son los cárteles, simplemente, quienes gobiernan”, declaró el presidente estadounidense.

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El republicano ha repetido en distintas ocasiones que México está dominado por organizaciones criminales, un argumento que ha utilizado para justificar su política de presión contra el gobierno mexicano y su estrategia contra el fentanilo.

¿Cómo respondió Claudia Sheinbaum a las amenazas de Trump?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió previamente a las advertencias de Trump al señalar que México sí está actuando contra el narcotráfico.

La mandataria sostuvo que su gobierno mantiene operativos, detenciones y acciones contra laboratorios clandestinos, además de colaborar con Estados Unidos en el combate al tráfico de drogas.

No obstante, Sheinbaum ha reiterado que cualquier cooperación debe darse bajo respeto a la soberanía mexicana y sin intervención militar extranjera en territorio nacional.

¿Por qué aumenta la tensión entre México y Estados Unidos?

Las declaraciones de Trump llegan en un momento delicado para la relación bilateral. El gobierno estadounidense ha designado a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y ha endurecido su discurso sobre la seguridad en la frontera.

La tensión también se ha incrementado por un operativo antidrogas realizado en Chihuahua, donde presuntamente participaron agentes de la CIA sin conocimiento previo del Gobierno federal mexicano, así como por acusaciones de autoridades estadounidenses contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Rocha Moya, integrante de Morena, fue señalado junto con otros nueve funcionarios por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas. Tras el caso, solicitó licencia al cargo.

#AHORA | Trump:



“Los carteles gobiernan México. Ese veneno mata cientos de miles de estadounidenses al año. Ya resolvimos el tema por mar y ahora lo vamos a hacer por tierra muy pronto”. pic.twitter.com/zSNs7ZKT0n — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) May 8, 2026

¿Qué implica el nuevo mensaje de Trump?

El nuevo señalamiento de Trump refuerza la presión política sobre México y coloca nuevamente en el centro del debate la cooperación bilateral en seguridad, el combate al fentanilo y los límites de la participación estadounidense en territorio mexicano.

Aunque Washington insiste en que los cárteles representan una amenaza directa para su seguridad nacional, el gobierno de Sheinbaum ha mantenido que la colaboración debe continuar sin subordinación ni intervención. La relación entre ambos países enfrenta así uno de sus momentos más tensos, con el narcotráfico como tema central de la agenda.

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