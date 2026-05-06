Trump advierte a México por combate al narco: “si no hacen el trabajo, lo haremos nosotros”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo al asegurar que, si México no cumple con su parte en el combate al narcotráfico, las autoridades estadounidenses tomarán acciones por su cuenta.

Durante un evento público, el mandatario estadounidense afirmó que su administración ha logrado reducir de manera significativa el tráfico de drogas por vía marítima, después de los ataques contra embarcaciones en las que presuntamente viajaban integrantes de redes del narcotráfico desde 2025.

¿Qué dijo Donald Trump sobre México y el combate al narcotráfico?

Trump aseguró que el tráfico de drogas por mar disminuyó 97 por ciento y sostuvo que su gobierno ya comenzó una nueva fase de acciones terrestres, la cual calificó como “mucho más sencilla”.

En ese contexto, el presidente estadounidense anticipó que podrían surgir quejas de México y de otros países, pero insistió en que Washington actuará si considera que sus socios no hacen lo suficiente contra los cárteles.

“Ustedes van a escuchar algunas quejas de algunas personas, como los representantes de México y otros países, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, declaró.

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¿Por qué aumentó la tensión entre Trump y Sheinbaum?

Las declaraciones de Trump se dan en medio de un momento delicado para la relación bilateral. El gobierno estadounidense ha endurecido su postura contra los cárteles mexicanos, a los que designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras, y ha insistido en ampliar sus acciones contra sus estructuras operativas, financieras y presuntas redes de protección política.

En meses recientes, Trump ha ofrecido enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano para combatir al crimen organizado, propuesta que la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado en varias ocasiones al considerar que México debe defender su soberanía.

¿Qué impacto tiene esta advertencia para la relación México-EU?

El nuevo mensaje de Trump podría profundizar la crisis diplomática entre ambos gobiernos, especialmente después de que autoridades estadounidenses solicitaran la detención y extradición de 10 funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado.

🚨 | Trump sobre el narcotráfico y dice que usará la fuerza terrestre:



“Si las autoridades de México y otros países no van a hacer el trabajo, nosotros vamos a hacer el trabajo”. pic.twitter.com/m278hp91Us — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) May 6, 2026

Entre los señalados se encuentra Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia como gobernador de Sinaloa. El caso ha generado presión política en México y abrió un nuevo frente de tensión con Washington.

Aunque ambos países mantienen cooperación en seguridad, las declaraciones de Trump marcan un tono más agresivo hacia México y colocan nuevamente en el centro del debate la soberanía nacional, los límites de la colaboración bilateral y el papel de Estados Unidos en el combate al narcotráfico en territorio mexicano.

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