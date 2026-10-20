Derrumbe en mina de oro ilegal en Colombia deja 14 muertos y siete heridos; concluyen labores de rescate

Un deslizamiento de tierra en una mina de oro ilegal dejó 14 personas muertas y siete heridas en el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia, en una región fronteriza con Ecuador donde operan diversos grupos armados.

Las autoridades locales confirmaron el lunes 19 de octubre de 2026 que las labores de búsqueda de sobrevivientes finalizaron, después de que los equipos de emergencia enfrentaran dificultades para acceder al lugar del accidente.

Álex González, secretario de Paz y Seguridad de Nariño, informó que el saldo ascendió a 14 fallecidos y advirtió sobre las condiciones de inseguridad que rodean la extracción ilegal de oro.

¿Qué ocurrió en la mina de oro ilegal en Colombia?

El deslizamiento de tierra se registró en una zona minera de difícil acceso, donde las actividades de extracción se realizan sin las condiciones de seguridad adecuadas.

De acuerdo con la Gobernación de Nariño, los equipos de rescate enfrentaron complicaciones debido a las características del terreno y a la presencia de organizaciones criminales.

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En videos difundidos a través de redes sociales se observa a pobladores que utilizan una retroexcavadora para retirar cuerpos entre el lodo y los escombros, antes de trasladarlos en una embarcación por un río cercano.

Las autoridades confirmaron que las operaciones de búsqueda concluyeron con un balance de 14 víctimas mortales y siete lesionados.

Minería ilegal financia a grupos criminales en Nariño

La extracción clandestina de oro representa una de las principales fuentes de financiamiento de los grupos armados que operan en Nariño, junto con actividades como el narcotráfico y la extorsión.

Funcionarios locales señalaron que numerosas comunidades dependen económicamente de estas operaciones ante la falta de otras oportunidades laborales.

Además, habitantes de la región han denunciado asesinatos selectivos atribuidos a organizaciones criminales, relacionados con sospechas de colaboración con grupos rivales o presuntos robos de oro.

La minería ilegal también provoca afectaciones ambientales, como la deforestación y la contaminación de cuerpos de agua por el uso de mercurio.

🚨Tragedia en Iscuandé, Nariño: un derrumbe en una mina de oro deja al menos nueve muertos en esta región del suroccidente colombiano 🔽 https://t.co/nEJunITrbl Videos: Suministrados https://t.co/r93FKcpy9q — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 19, 2026

Otro accidente minero dejó 13 muertos en agosto

El derrumbe ocurrido en octubre se suma a otro accidente registrado en agosto de 2026 en Nariño, donde murieron 13 personas.

Las autoridades advirtieron que la rentabilidad de la extracción ilegal de oro ha incrementado el interés de las organizaciones criminales por controlar esta actividad.

Álex González explicó que el valor comercial del oro supera considerablemente al de otros productos ilegales que circulan en la región, lo que representa un incentivo económico para estos grupos.

Por ello, las autoridades consideran que la presencia de organizaciones armadas y la falta de alternativas económicas mantienen a numerosas comunidades expuestas a los riesgos de la minería ilegal.

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