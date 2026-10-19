Mueren sepultados dos trabajadores de la mina de San Juan en Pachuca

Dos trabajadores de una antigua mina en México murieron este lunes sepultados bajo toneladas de escombro, informaron los servicios de emergencia.

El incidente sucedió en la histórica mina de San Juan en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, cuyas operaciones se remontan al siglo XIX. Allí se extraen y procesan minerales metálicos, como oro y plata.

Los mineros, de 26 y 56 años, fallecieron "sepultados por el desprendimiento del material" almacenado en un gran depósito conocido como tolva, relató a la prensa Román Bernal Díaz, subsecretario de Protección Civil del estado de Hidalgo.

Compañeros de los mineros intentaron rescatarlos, pero no lo lograron debido a la cantidad de escombro que los rodeaba, detalló el funcionario.

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Servicios de emergencia recuperaron los cuerpos de ambos trabajadores y las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Varios incidentes se han registrado en minas de México. Algunas trabajan de manera clandestina o con equipos y condiciones de seguridad precarias. El 25 de marzo pasado, dos mineros murieron en el derrumbe de una mina de oro y plata en Sinaloa.

En esa ocasión, rescatistas lograron salvar la vida de otros dos trabajadores que también quedaron atrapados. Uno de ellos logró sobrevivir 14 días atrapado bajo los escombros.