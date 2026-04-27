Confirman localización y muerte del último minero atrapado en Sinaloa tras derrumbe en mina Santa Fe

Autoridades federales confirmaron el hallazgo sin vida del cuarto trabajador que permanecía atrapado tras el derrumbe ocurrido en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el cuerpo de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años, fue localizado durante la madrugada, luego de 33 días de labores continuas de rescate en la zona.

¿Qué pasó en la mina Santa Fe en Sinaloa?

El accidente ocurrió el pasado 25 de marzo, cuando colapsó una presa de jales dentro del yacimiento. Este tipo de estructura almacena residuos derivados de la actividad minera.

Al momento del derrumbe, 25 trabajadores se encontraban en el interior. De ellos, 21 lograron salir por sus propios medios, mientras que cuatro quedaron atrapados bajo los escombros.

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Rescate de mineros: sobrevivientes y víctimas

Las labores de búsqueda permitieron rescatar con vida a dos trabajadores en días posteriores al accidente. José Alejandro Cástulo Colín fue localizado el 29 de marzo, mientras que Francisco Zapata Nájera fue encontrado el 7 de abril.

Un día después, el 8 de abril, autoridades recuperaron el cuerpo sin vida de Abraham Aguilera Aguilera.

Con el hallazgo de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, concluyen las operaciones de rescate en la mina.

Operativo de rescate en Sinaloa

El operativo se mantuvo activo durante más de un mes, con la participación de distintas instancias federales y estatales. Las tareas incluyeron trabajos especializados para remover material y acceder a las zonas colapsadas.

Las autoridades destacaron que las labores se realizaron de forma ininterrumpida hasta localizar a los cuatro trabajadores.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗻 𝘀𝗶𝗻 𝘃𝗶𝗱𝗮 𝗮𝗹 𝗰𝘂𝗮𝗿𝘁𝗼 𝘆 𝘂́𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗙𝗲, 𝗲𝗻 𝗦𝗶𝗻𝗮𝗹𝗼𝗮. pic.twitter.com/7bsaWIrAoY — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 27, 2026

Apoyo a las familias y contexto del sector minero

El Gobierno de México informó que se brindará acompañamiento a la familia del último minero localizado, así como a los de las otras víctimas.

Sinaloa forma parte de las entidades con actividad minera relevante en el país. Este sector contribuye con más del 2% del Producto Interno Bruto nacional, de acuerdo con datos de la industria.

El caso reabre la discusión sobre condiciones de seguridad en instalaciones mineras y protocolos de prevención ante este tipo de incidentes.

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