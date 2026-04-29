Llega a Hidalgo el último minero rescatado en Sinaloa: familia despide a Leandro Beltrán tras 33 días de búsqueda

Los restos de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, el último minero recuperado tras el derrumbe en la mina Santa Fe, en Sinaloa, arribaron a Zimapán, Hidalgo, durante la madrugada del 29 de abril.

El traslado marca el cierre de más de un mes de labores de búsqueda que mantuvieron en vilo a familiares y autoridades.

Beltrán Reséndiz, de 54 años y originario de Hidalgo, fue localizado sin vida luego de permanecer atrapado desde el accidente ocurrido el 25 de marzo, cuando el colapso de una presa de jales provocó la inundación de los túneles, dejando a cuatro trabajadores bajo tierra.

¿Cómo fue el traslado del último minero rescatado?

El cuerpo del minero fue trasladado desde el municipio de El Rosario, en Sinaloa, hasta su comunidad de origen en Hidalgo, en un recorrido de aproximadamente 17 horas. A su llegada, familiares y allegados lo recibieron para iniciar las ceremonias funerarias.

De acuerdo con reportes, la familia organizó un velorio privado y una misa de cuerpo presente, solicitando respeto y privacidad durante este momento de duelo.

Noticia Destacada Rescate en mina Santa Fe, Sinaloa: continúan labores para localizar al último minero atrapado

¿Qué ocurrió en la mina Santa Fe en Sinaloa?

El accidente en la mina Santa Fe dejó un saldo de cuatro trabajadores atrapados. Tras intensas labores de rescate, dos de ellos fueron encontrados con vida, mientras que otros dos, incluido Beltrán Reséndiz, perdieron la vida.

La recuperación del último cuerpo se logró después de 33 días de trabajo continuo, lo que convirtió este caso en una de las tragedias recientes más significativas en el sector minero del país.

🚨🚨🚨LUEGO DE 33 DÍAS, LOCALIZAN SIN VIDA AL CUARTO Y ÚLTIMO TRABAJADOR DE LA MINA SANTA FE, EN SINALOA



Fue localizado sin vida el minero Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años, originario de Zimapán, Hidalgo



En el sitio, los equipos especializados de búsqueda del… pic.twitter.com/nHcuj1g7m5 — Foro Militar México (@foro_militar) April 27, 2026

¿Qué sigue tras el cierre del rescate?

Con la llegada de los restos a su lugar de origen, concluye una etapa clave para las familias afectadas. Sin embargo, el caso mantiene atención en torno a las condiciones de seguridad en las minas y la necesidad de reforzar protocolos para evitar este tipo de accidentes.

El fallecimiento de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz simboliza el impacto humano de este tipo de incidentes, mientras su comunidad se prepara para despedirlo.

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