Explosión en mina de China deja al menos 90 muertos; rescate continúa en Shanxi

Una explosión de gas en la mina Liushenyu, ubicada en la provincia china de Shanxi, dejó al menos 90 personas muertas y se convirtió en uno de los accidentes mineros más graves registrados en los últimos años en China.

El siniestro ocurrió la noche del viernes, cuando 247 trabajadores se encontraban dentro de la mina, situada en el distrito de Qinyuan, en la ciudad de Changzhi.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por autoridades y medios estatales, más de 200 personas lograron ser evacuadas con vida, aunque decenas quedaron atrapadas bajo tierra tras la explosión.

Las cifras de víctimas aumentaron con el paso de las horas. En un inicio se reportaron ocho fallecidos, pero posteriormente el número subió a más de 50, después a 82 y finalmente a 90, mientras los equipos de emergencia continuaban con las labores de búsqueda y rescate.

¿Qué pasó en la mina Liushenyu en China?

Hasta el momento, las autoridades chinas no han detallado las causas precisas de la explosión. Sin embargo, confirmaron que el accidente estuvo relacionado con una acumulación o detonación de gas dentro de la mina.

Tras el incidente, el presidente Xi Jinping ordenó intensificar las tareas de rescate, atender a los trabajadores heridos, investigar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

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Como parte de las primeras acciones, una persona responsable de la empresa propietaria de la mina quedó bajo control de las autoridades, una expresión utilizada en China para referirse a una detención o resguardo por parte de los órganos de seguridad.

El viceprimer ministro Zhang Guoqing también se trasladó a la zona para supervisar la atención de la emergencia y la gestión posterior al accidente.

Sobreviviente relata olor a azufre antes de escapar

Uno de los testimonios difundidos por medios estatales fue el de Wang Yong, trabajador que logró salir con vida de la mina. El minero relató que se encontraba en el frente de trabajo 311 cuando empezó a percibir humo, aunque no escuchó ningún ruido previo.

Según su testimonio, después detectó un olor similar al azufre, parecido al que se presenta durante una voladura. En ese momento alertó a sus compañeros para que corrieran hacia la salida. Durante la evacuación, vio a varios trabajadores afectados por el humo y él mismo perdió el conocimiento.

Wang aseguró que despertó después de permanecer más de una hora tendido, ayudó a otras personas cercanas y logró salir del yacimiento.

A catastrophic gas explosion at the Liushenyu Coal Mine in Shanxi Province has claimed at least 90 lives, marking China's deadliest mining disaster since 2009.



As rescue teams continue the desperate search for nine missing miners, the tragedy has exposed devastating systemic… https://t.co/w8hxYGAYZ4 pic.twitter.com/mWopyvGN0k — UnveiledChina (@Unveiled_ChinaX) May 23, 2026

Heridos reciben atención por exposición a gases tóxicos

Los trabajadores lesionados fueron trasladados a hospitales, donde reciben tratamiento principalmente por exposición a gases tóxicos. Entre las medidas médicas aplicadas se encuentra la oxigenoterapia hiperbárica, además de atención especializada en áreas de traumatología, cuidados intensivos y neumología.

Las autoridades sanitarias también destinaron apoyo psicológico para los sobrevivientes, debido al impacto emocional del accidente y a las condiciones en las que lograron escapar.

Shanxi, una provincia clave para la producción de carbón

La provincia de Shanxi es una de las zonas carboníferas más importantes de China y tiene un papel central en el suministro energético del país. La región concentra amplias reservas de carbón y mantiene una actividad minera intensa.

🚨BREAKING: China’s worst mining disaster in 16 years. 🇨🇳



A massive gas explosion at the Liushenyu coal mine in Shanxi has killed at least 90 workers.



Over 240 miners were underground when the blast ripped through the facility on Friday evening. pic.twitter.com/w5lQa4VzLi — Global Insight (@GlobalInsight20) May 23, 2026

Aunque China ha reducido la cantidad de accidentes mortales en el sector durante los últimos años, la minería del carbón sigue siendo una industria de alto riesgo. El accidente en Liushenyu vuelve a poner bajo revisión las condiciones de seguridad en las minas y los controles aplicados para prevenir explosiones de gas en instalaciones subterráneas.

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