Meta deberá pagar 25 mil millones de dólares por engañar a usuarios de Facebook sobre sus datos personales

Un tribunal de Estados Unidos ordenó este miércoles 21 de octubre a Meta, empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, pagar una multa de 25 mil millones de dólares por proporcionar información engañosa a los usuarios sobre la protección y el manejo de sus datos personales.

La resolución fue emitida por el juez Francis J. Mathew, de Nuevo México, después de que un jurado determinó que Facebook realizó declaraciones falsas sobre quiénes podían acceder a la información privada de sus usuarios y las medidas que aplicaba para protegerla.

El caso está relacionado con el escándalo de Cambridge Analytica, una consultora británica que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y obtuvo datos personales de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento.

¿Por qué multaron a Meta con 25 mil millones de dólares?

La sentencia se produjo después de que un jurado concluyó, en septiembre pasado, que Facebook cometió 43 millones 899 mil 725 infracciones a la legislación de protección al consumidor de Nuevo México.

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Las investigaciones determinaron que la empresa difundió información engañosa sobre sus políticas de privacidad, el acceso de terceros a los datos personales y las medidas para combatir la desinformación y los contenidos de odio.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, señaló que la resolución representa una advertencia para las empresas tecnológicas sobre las consecuencias de incumplir las leyes de protección al consumidor.

¿Qué pasará con los 25 mil millones de dólares que deberá pagar Meta?

De acuerdo con la legislación de Nuevo México, los recursos procedentes de sanciones por violaciones a las normas de protección al consumidor se destinan al financiamiento de la educación pública.

Un juez de Nuevo México ordenó a Meta pagar USD 25.000 millones por engañar a los usuarios de Facebook sobre el manejo de sus datos personales, en el juicio derivado del escándalo de Cambridge Analytica. Es la multa más alta jamás impuesta a la empresa. El fallo lo dictó el juez Francis J. Mathew, del tribunal estatal de Santa Fe, después de que un jurado encontrara a Meta responsable de 43 millones de violaciones de la ley de protección al consumidor de Nuevo México. Cada violación admitía una multa de hasta USD 5.000. — Maibort Petit (@maibortpetit) October 21, 2026

Torrez explicó que el monto podría representar recursos para la construcción de escuelas durante los próximos años, aunque reconoció que el dinero permanecerá retenido mientras se resuelven los recursos legales de la compañía.

Meta tiene previsto apelar la resolución judicial, por lo que el pago de la multa todavía podría enfrentar un proceso de revisión ante los tribunales.

La sanción se encuentra entre las mayores impuestas a una empresa tecnológica en Estados Unidos. Nuevo México decidió mantener su propio procedimiento judicial contra Meta, a diferencia de otros estados que alcanzaron acuerdos con la compañía.

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