Meta deberá pagar 567 millones de dólares por daños a jóvenes en Nuevo México; también ordenan cambios en Instagram y Facebook

Meta, empresa matriz de “Facebook” e “Instagram”, deberá pagar 567 millones de dólares para financiar acciones destinadas a atender daños a la salud mental de niñas, niños y adolescentes en Nuevo México, Estados Unidos.

La resolución fue emitida por el juez Bryan Biedscheid, del Primer Distrito Judicial de Nuevo México, como parte de la segunda fase de un proceso iniciado por el estado contra la compañía tecnológica.

El tribunal determinó que las plataformas de Meta contribuyeron a una afectación colectiva al priorizar mecanismos destinados a maximizar la interacción de los usuarios, aun cuando podían generar consecuencias negativas para la salud y seguridad de los menores.

La cantidad se suma a una sanción previa de alrededor de 375 millones de dólares, impuesta después de que un jurado considerara que Meta había incumplido leyes estatales de protección al consumidor. En conjunto, las resoluciones elevan a aproximadamente 942 millones de dólares el monto relacionado con este litigio.

¿Por qué Meta deberá pagar 567 millones de dólares?

El caso comenzó a partir de una demanda presentada en 2023 por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien acusó a Meta de conocer los riesgos que sus plataformas representaban para los menores y de no implementar medidas suficientes para reducirlos.

Entre los señalamientos se encuentran posibles efectos sobre la salud mental de adolescentes, mecanismos diseñados para prolongar el tiempo de uso y fallas para impedir que menores fueran expuestos a explotación sexual o contactos inapropiados en las plataformas. La demanda original sostuvo que Meta conocía esos riesgos mientras públicamente presentaba sus servicios como seguros para niñas, niños y adolescentes.

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La resolución más reciente establece un fondo de reparación de 567 millones de dólares. De esa cantidad, alrededor de 420 millones deberán utilizarse en servicios de tratamiento para jóvenes, mientras que el resto se destinará durante los próximos cinco años a prevención, detección y campañas de concientización.

¿Qué cambios tendrán que hacer Instagram y Facebook?

El fallo no se limita al pago económico. Meta también deberá implementar modificaciones orientadas a disminuir los riesgos para usuarios menores de edad en Nuevo México.

Entre las medidas ordenadas se encuentran reforzar los sistemas de verificación de edad, aplicar configuraciones de privacidad más estrictas para adolescentes y restringir determinadas notificaciones durante horarios escolares y nocturnos. También se establecen límites al tiempo de uso para cuentas de menores y mayores controles sobre las interacciones entre adultos y adolescentes.

La compañía tendrá que mejorar además los mecanismos para identificar cuentas de menores de 13 años, eliminar datos recopilados de esos usuarios cuando corresponda y adoptar medidas para impedir interacciones románticas o sexualizadas entre menores y herramientas de inteligencia artificial operadas por Meta.

🇺🇲 A Santa Fe judge ordered @Meta to pay $567 million and implement specific changes to underage accounts on Facebook and Instagram, after finding the platforms helped create a public nuisance harming teens, per multiple outlets including AP and KOB.

Chief District Court Judge… pic.twitter.com/SbHqlJInh2 — The Tectonic (@thetect0nic) August 7, 2026

Fiscal de Nuevo México celebra fallo contra Meta

Raúl Torrez calificó la resolución como una victoria para las familias preocupadas por el impacto de las redes sociales sobre sus hijos y sostuvo que la decisión puede convertirse en una referencia para otros casos relacionados con seguridad digital infantil.

El proceso de Nuevo México es uno de varios litigios abiertos en Estados Unidos contra empresas tecnológicas por los efectos que sus productos pueden generar entre adolescentes. Meta enfrenta demandas de otros estados, distritos escolares y familias que cuestionan los modelos de diseño y recomendación utilizados por las redes sociales.

Meta, por su parte, anunció que apelará la resolución. La compañía ha rechazado parte de los argumentos del tribunal y sostiene que ha desarrollado herramientas para proteger a adolescentes y brindar mayores controles a las familias.

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