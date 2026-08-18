Meta enfrenta juicio en California por presunta adicción de menores en Instagram y Facebook

Meta inició este martes una de las batallas legales más relevantes que ha enfrentado en Estados Unidos por el impacto de Instagram y Facebook en menores de edad.

En un tribunal federal de Oakland, California, un grupo de 29 fiscales estatales acusa a la compañía de haber diseñado e implementado funciones destinadas a incrementar el tiempo de uso de sus plataformas, con efectos potencialmente adictivos entre niños y adolescentes.

El proceso será encabezado por la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers y contará con un jurado de ocho personas.

¿De qué acusan a Meta los fiscales estatales?

Una de las acusaciones centrales sostiene que Meta habría violado la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar de manera ilegal información perteneciente a menores de 13 años.

Además, California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey mantienen señalamientos relacionados con posibles violaciones a las leyes de protección al consumidor.

Los estados buscan que la empresa modifique la forma en que operan Facebook e Instagram y reclaman una compensación económica que, de acuerdo con estimaciones citadas en la información base, podría alcanzar cifras extraordinariamente elevadas.

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Meta rechaza acusaciones sobre adicción en menores

La compañía ha negado los señalamientos y los considera infundados.

Un portavoz de Meta sostuvo que los fiscales no han demostrado que residentes concretos hayan sido engañados y cuestionó que funciones comunes de las plataformas sean presentadas como dañinas.

La defensa también ha señalado que problemas como la verificación de edad afectan a toda la industria tecnológica y no únicamente a Meta.

Zuckerberg y Adam Mosseri podrían declarar

El juicio podría extenderse entre cuatro y seis semanas y se espera que comparezcan figuras clave de la empresa, entre ellas Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, y Adam Mosseri, responsable de Instagram.

El caso forma parte de un litigio multidistrital mucho más amplio, que reúne a más de 3 mil demandantes contra Meta y otras compañías tecnológicas, entre ellas Google, TikTok y Snap.

If New Mexico created the blueprint for taking on Meta, California could determine the company’s fate when it comes to critical changes at Facebook and Instagram.



Opening arguments begin Tuesday in the trial that California Attorney General Rob Bonta is co-leading against Meta,… pic.twitter.com/EnKNWwidqc — CNBC (@CNBC) August 17, 2026

El juicio podría marcar un precedente para las redes sociales

Las demandas sostienen que distintas plataformas digitales fueron desarrolladas para maximizar la permanencia de los usuarios frente a la pantalla, lo que, según los demandantes, puede generar consecuencias emocionales y físicas entre menores.

Este proceso cobra especial relevancia porque será una de las primeras grandes pruebas ante jurado sobre las acusaciones relacionadas con COPPA y el diseño presuntamente adictivo de redes sociales.

El resultado podría influir en futuros litigios y en la manera en que las grandes tecnológicas diseñan productos dirigidos o accesibles para niños y adolescentes.

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