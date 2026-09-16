Mark Zuckerberg rechaza frenar la IA y se distancia de Altman y Musk

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, rechazó la propuesta de ralentizar de forma coordinada el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), una postura que lo distancia de otros empresarios tecnológicos como Sam Altman, Elon Musk y Dario Amodei.

El fundador de Facebook señaló este martes 15 de septiembre que las empresas del sector ya tienen incentivos suficientes para mejorar la seguridad de sus modelos sin necesidad de acordar una desaceleración general.

Zuckerberg sostuvo que la competencia entre compañías y las posibles responsabilidades legales obligan a los desarrolladores a prestar atención a la seguridad y al comportamiento de sus sistemas. También consideró que la confianza de los usuarios será un factor cada vez más importante para diferenciar los modelos de IA.

¿Por qué Mark Zuckerberg no quiere frenar el desarrollo de la IA?

El director ejecutivo de Meta defendió que cada laboratorio debe decidir a qué ritmo desarrolla sus modelos y adoptar medidas adicionales cuando detecte riesgos.

Como ejemplo, Zuckerberg citó la decisión de Meta de aplazar durante varios meses el lanzamiento de su modelo Muse AI con el objetivo de reforzar sus sistemas de seguridad. La compañía tomó esa medida de forma independiente, sin pedir a sus competidores que hicieran lo mismo.

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Zuckerberg también respaldó la participación de evaluadores externos para revisar los sistemas y consideró necesario ampliar el número de especialistas independientes dedicados a estas tareas.

Altman, Musk y Amodei piden reducir el ritmo de la IA

La postura del CEO de Meta contrasta con la propuesta presentada días antes por Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, quien pidió reducir el ritmo con el que aumentan las capacidades de los modelos más avanzados.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, apoyó el planteamiento y se comprometió a permitir que evaluadores independientes tengan acceso a sus sistemas para revisar las prácticas de seguridad.

Last month I wrote about how we can build a positive and safe future for everyone: https://t.co/1KtONlqBs5



Every lab has the responsibility and incentive to move at the pace required to train its models safely, and the ability to take its own actions to ensure that happens.



The… — Mark Zuckerberg (@finkd) September 15, 2026

Elon Musk también respaldó públicamente la propuesta de Amodei, mientras que Demis Hassabis, de Google DeepMind, expresó apoyo a una mayor cautela en el desarrollo de modelos avanzados.

El debate expone una diferencia dentro de la industria tecnológica sobre cómo enfrentar los riesgos de la inteligencia artificial: mientras algunas compañías plantean reducir el ritmo de desarrollo y crear mecanismos comunes de supervisión, Zuckerberg apuesta por decisiones individuales de cada empresa y evaluaciones externas de seguridad.

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