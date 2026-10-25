Donald Trump cuestiona la victoria de Lula da Silva: “Los comunistas no sueltan el poder”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este domingo 25 de octubre de 2026 los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, mismas que terminaron dando la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva, y permitiendo así su cuarta gobierno en el país sudamericano.

Trump insinuó la existencia de irregularidades dentro del proceso electoral, y comparó el resultado con el triunfo del demócrata Joe Biden durante las elecciones estadounidenses de 2020, cuyos resultados se negó a reconocer. Por medio de declaraciones hechas a los medios, el presidente señaló a Lula como un comunista.

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¿Cuál fue la opinión de Trump sobre la victoria de Lula da Silva?

A través de sus declaraciones dirigidas a los medios, Trump sostuvo que en los comicios brasileños se aplicó lo que calificó como el "manual de Joe Biden". Trump remarcó que el candidato de la oposición, Flávio Bolsonaro, se perfilaba como el favorito tras los resultados de la primera vuelta, por lo que descalificó la victoria del Partido de los Trabajadores (PT).

Donald Trump insinuó irregularidades en el proceso electoral de Brasil, y afirmó públicamente que "los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen". A pesar de señalar el proceso electoral, el mandatario no presentó ninguna prueba o evidencia fehaciente que mantenga sus acusaciones de fraude.

🇺🇸🇧🇷 | AHORA - BRASIL VOTA: Trump reacciona al triunfo de Lula en las presidenciales: “Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden. Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda. Pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen”. — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 26, 2026

Las declaraciones del mandatario estadounidense marcan un punto de alta tensión en las relaciones entre la Casa Blanca y el gobierno de Brasilia. La postura de Trump contrasta con los reportes del organismo electoral brasileño y con el reconocimiento del proceso por parte de diversos observadores internacionales.

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