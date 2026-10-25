Presidenta Sheinbaum celebra la democracia en Brasil y felicita a Lula da Silva por su triunfo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el triunfo electoral que obtuvo Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, tras derrotar al candidato de derecha Bolsonaro, hijo del expresidente de ese país.

Las reacciones de distintos mandatarios ante el triunfo de Lula da Silva comenzaron a propagarse en las redes sociales, como el de la jefa del Ejecutivo federeal en México, que publicó en su perfil de X su postura.

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula! — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2026

"Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!", escribió Sheinbaum Pardo, quien en distintas ocasiones durante la Mañanera fue cuestionada sobre el posible escenario de que Brasil regresara a un mandato de derecha, algo que este domingo no sucedió.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con casi 81 años, fue reelegido este domingo para un inédito cuarto mandato, al derrotar contra todo pronóstico a su rival conservador Flávio Bolsonaro en balotaje en el país más grande de América Latina.

Noticia Destacada Lula da Silva gana contra todo pronóstico a Bolsonaro y gobernará Brasil por cuarta vez

Con el triunfo de Lula, Brasil se desvía del giro a la derecha que han dado países como Argentina, Chile o Colombia, respaldados por el presidente estadounidense Donald Trump, y se mantiene como uno de los pocos bastiones progresistas en la región.

México y Brasil seguirán como unos de los pocos países bajo un gobierno de izquierda en la región, que en los últimos tiempos ha registrado un regreso de la derecho cada vez más evidente.