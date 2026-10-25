Lula da Silva gana contra todo pronóstico a Bolsonaro y gobernará Brasil por cuarta vez

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con casi 81 años, fue reelegido este domingo para un inédito cuarto mandato, al derrotar contra todo pronóstico a su rival conservador Flávio Bolsonaro en balotaje en el país más grande de América Latina.

Con el triunfo de Lula, Brasil se desvía del giro a la derecha que han dado países como Argentina, Chile o Colombia, respaldados por el presidente estadounidense Donald Trump, y se mantiene como uno de los pocos bastiones progresistas en la región.

El líder de la izquierda desafió los sondeos, tras haber perdido en la primera vuelta frente al hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022). Se impuso con el 51,7% de los votos frente a 48,2% para el senador Flávio Bolsonaro.

Ningún candidato que había perdido la primera vuelta había conseguido imponerse en la segunda, desde la primera elección directa en 1989 tras la dictadura en Brasil.

El presidente apareció en un video publicado en sus redes saltando de alegría con unas gafas rojas en forma de estrella en el hotel en Sao Paulo donde está previsto que hable más tarde a la prensa.

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Flávio Bolsonaro, de 45 años, se hallaba por su parte junto a su equipo en Brasilia y hasta ahora no se había pronunciado. En la plaza Cinelandia, en el centro de Rio, los simpatizantes de Lula lloraban.

"Estoy muy emocionada, es una victoria histórica para el presidente Lula. El pueblo se movilizó, se unió y estamos aquí hoy", dijo a la AFP la abogada Mariana Andrade, de 33 años.

La jornada electoral estuvo marcada por la prolongación de dos horas de los centros de votación, después de que Lula denunciara obstáculos en el transporte público para ir a votar en algunas ciudades como Sao Paulo y Salvador (noreste).

Bolsonaro también pidió esa prórroga en otros municipios debido a "intensas lluvias". La abstención se redujo respecto al primer turno, de 21% a 19%.

Longevidad

Antes incluso de esta reelección, Lula, el primer presidente obrero de Brasil, ya ostentaba un récord: ningún presidente elegido democráticamente ha gobernado el país durante tanto tiempo.

Quien ya es uno de los dirigentes más longevos del mundo tendrá 85 años al término de su nuevo mandato en 2030 y habrá acumulado así 16 años en el poder, tras un primer período en la presidencia de 2003 a 2010. Pero la campaña mostró hasta qué punto el país sigue dividido.

Poco conocido cuando su padre lo ungió como heredero, Flávio Bolsonaro se presentó como una versión más moderada que el expresidente ultraderechista, condenado el año pasado por golpismo por intento de golpe de Estado en 2022.

Trató de seducir con promesas de cambio a conservadores y a votantes menos ideologizados, hartos de la inseguridad y el costo de vida.

Para dar vuelta el resultado de la primera vuelta, Lula multiplicó en la recta final las medidas populares, muchas de ellas costosas. Aumentó las partidas del Bolsa Familia, su programa social estrella destinado a las familias más pobres.

También impulsó la aprobación de una reforma constitucional que reduce la jornada de trabajo y otorga a millones de brasileños un día adicional de descanso semanal. Lula enarboló la bandera de la soberanía, acusando a Donald Trump de querer entrometerse en la votación.

Pero fue Meta la que, en los últimos días, se convirtió en el blanco de los ataques más duros de la izquierda. La empresa estadounidense, dueña de Facebook, WhatsApp e Instagram, fue acusada por el equipo de Lula de favorecer a su rival mediante una "manipulación algorítmica".

Meta lo negó, pero reconoció errores como la desactivación de anuncios de la campaña de Lula por motivos técnicos.

"País arruinado"

Para su cuarto mandato, el margen de maniobra del jefe de Estado se anuncia limitado. Tanto por el tsunami conservador que barrió el Congreso en las legislativas de hace tres semanas, como por la coyuntura económica, con un crecimiento que debe desacelerarse.

Aunque el desempleo está en su nivel más bajo y la inflación relativamente contenida, a los círculos empresariales les inquieta el estado de las finanzas públicas. Flávio Bolsonaro llegó a hablar de un "país arruinado".