Líderes mundiales felicitan a Lula da Silva por su reelección en Brasil; gana cuarto mandato con 51.79% de votos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se sumó a los mandatarios y dirigentes internacionales que felicitaron a Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección como presidente de Brasil, luego de imponerse a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones celebradas el domingo 25 de octubre de 2026.

Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), obtuvo 51.79 por ciento de los votos válidos, frente al 48.21 por ciento de su adversario, de acuerdo con los resultados anunciados por el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil.

El mandatario brasileño consiguió así un cuarto periodo presidencial, tras revertir la ventaja que Bolsonaro había obtenido durante la primera vuelta electoral.

La victoria generó reacciones de gobiernos latinoamericanos, europeos y asiáticos, cuyos representantes expresaron su disposición a mantener las relaciones diplomáticas y comerciales con Brasil.

Sheinbaum y mandatarios latinoamericanos felicitan a Lula da Silva

La presidenta Claudia Sheinbaum se sumó a las felicitaciones internacionales por el resultado de los comicios brasileños.

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Entre los dirigentes que también reconocieron el triunfo se encuentra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien destacó la continuidad de la cooperación regional y la integración latinoamericana.

Desde Guatemala, Bernardo Arévalo resaltó la importancia de trabajar por el bienestar común, mientras que el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, informó que se comunicó con Lula para felicitarlo por su reelección.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner también expresó su reconocimiento al mandatario brasileño.

¿Qué dijeron los presidentes de Chile, Perú y Ecuador?

El reconocimiento a los resultados electorales no se limitó a gobiernos de izquierda.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, informó que conversó con Lula y manifestó su interés en fortalecer la relación bilateral, particularmente en integración económica y combate al crimen organizado.

Por su parte, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, felicitó al mandatario reelecto y reconoció la jornada electoral brasileña.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, también expresó su disposición a mantener la cooperación regional ante los desafíos compartidos por ambos países.

Asimismo, los mandatarios de República Dominicana, Luis Abinader, y Paraguay, Santiago Peña, enviaron mensajes de felicitación.

Flávio Bolsonaro rechaza resultados de las elecciones en Brasil

Aunque el Tribunal Superior Electoral confirmó la victoria de Lula da Silva, Flávio Bolsonaro rechazó reconocer su derrota y anunció que buscará impugnar los resultados.

El candidato conservador cuestionó la ampliación del horario de votación autorizada debido a problemas de transporte y condiciones meteorológicas.

Sin embargo, las autoridades electorales brasileñas sostuvieron que la medida no modificó el resultado de la elección.

China, India y Europa reconocen la victoria de Lula

Las felicitaciones también llegaron de gobiernos fuera de América Latina.

China manifestó su intención de continuar fortaleciendo la relación bilateral con Brasil, mientras que el primer ministro de India, Narendra Modi, destacó la cooperación entre ambos países en asuntos internacionales.

En Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el resultado electoral y destacó la importancia de la democracia y el multilateralismo.

También se pronunciaron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó su interés en ampliar la cooperación con Brasil.

Con su reelección, Lula da Silva se prepara para iniciar su cuarto mandato presidencial el 5 de enero de 2027, en un escenario de diferencias políticas internas y expectativas sobre las relaciones comerciales y diplomáticas de Brasil con otros países.

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