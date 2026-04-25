"Un lobo solitario chiflado"; Donald Trump describe al tirador que comparecerá el lunes por portación de armas y agresión

Un hombre armado con pistolas y cuchillos irrumpió en el vestíbulo fuera de una cena de alto perfil de periodistas a la que asistían el presidente Donald Trump y múltiples altos dirigentes estadounidenses el sábado por la noche, corriendo hacia el salón de baile antes que agentes del Servicio Secreto lo rodearan y lo detuvieran. El presidente resultó ileso y fue evacuado rápidamente.

Los invitados se lanzaron debajo de las mesas cuando se desarrollaba la escena y algunos reportaron haber escuchado disparos fuera del vasto salón de banquetes subterráneo del Washington Hilton, donde se celebraba el evento.

Un funcionario policial afirmó que una persona abrió fuego. Un agente recibió un disparo en el chaleco antibalas, pero se espera que esté bien, detallaron.

El sospechoso del tiroteo -descrito por Trump como una "persona enferma”- fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, de Torrance, California, confirmaron funcionarios policiales.

"Tengo la impresión de que era un lobo solitario chiflado. Son unos locos. Son unos locos y hay que ocuparse de ellos. Cuando eres influyente, van tras de ti. Cuando no eres influyente, te dejan en paz", aseveró Trump, a salvo e ileso y aún con su esmoquin, en la Casa Blanca dos horas después.

El tirador fue descubierto y ya fue reconocido por los agentes de la policía. Comparecerá el lunes.

Así lo interceptó la policía; el tirador nunca tuvo oportunidad de hacer daño

De momento no hay indicios de ninguna otra implicación, y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, dijo que no tenía "ninguna razón" para creer que alguien más estuviera involucrado. Un video publicado por Trump mostró al sospechoso corriendo más allá de las barricadas de seguridad al tiempo que agentes del Servicio Secreto corrían hacia él.

"No parece haber ningún tipo de peligro para la población en este momento", indicó Bowser en una conferencia de prensa aparte.

WATCH: Trump releases CCTV footage of today’s White House Correspondents’ Dinner attack.pic.twitter.com/0q9vPHEVdo — Clash Report (@clashreport) April 26, 2026

Todos los funcionarios protegidos por el Servicio Secreto fueron evacuados. Entre los asistentes se encontraban Trump, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio -y muchos otros dirigentes del gobierno de Trump- en una noche en que la nación está en guerra con Irán.

Fue la tercera vez desde 2024 que el presidente había estado bajo amenaza por parte de un agresor en su inmediata cercanía —incluido el intento de asesinato en Butler, Pensilvania, que lo hirió y mató a un bombero local.

"Hoy necesitamos niveles de seguridad que probablemente nadie ha visto jamás", sostuvo el presidente. "No vamos a dejar que nadie se apodere de nuestra sociedad".

El secretario de Justicia interino Todd Blanche explicó que los cargos relacionados con el ataque del sábado por la noche se presentarán en breve, y que la naturaleza de los cargos será obvia considerando lo que ocurrió en la cena. Blanche subrayó que "la investigación obviamente está en curso y apenas comenzó".

El director del FBI, Kash Patel, flanqueando a Trump, dijo que la agencia está examinando un arma larga y casquillos recuperados en el lugar, además de entrevistar a testigos de la cena. Instó a cualquiera con información a presentarse.

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El evento fue cancelado por la noche y será reprogramado

"Lo haremos de nuevo", dijo Weijia Jiang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Poco después, el personal comenzó a desmontar los arreglos de las mesas y el atril presidencial.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que él y su esposa, Kelly, quienes asistieron al evento, estaban "rezando por nuestro país esta noche".

Los invitados corrieron despavoridos. / Foto: AP

"La violencia y el caos en Estados Unidos deben terminar", comentó por su parte el líder demócrata de la cámara baja, el representante Hakeem Jeffries, de Nueva York.

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