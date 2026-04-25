¡Última hora! Evacuan al presidente Donald Trump y a su esposa de una cena en la Casa Blanca tras escuchar disparos

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump fueron evacuados de emergencia por el Servicio Secreto este sábado 25 de abril de 2026 durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

🚨 BREAKING UPDATE: President Trump has been SAFELY EVACUATED from the White House Correspondents Dinner, per sources



You can hear shots ring out in this video



A shooter opened fire in the LOBBY -- the shooter is DEAD



This is absolutely INSANE



LEFTIST VIOLENCE MUST END! pic.twitter.com/GB1eUXN8kx — Nick Sortor (@nicksortor) April 26, 2026

Se informó inicialmente sobre un incidente de seguridad que involucró reportes de disparos o fuertes estruendos durante el evento.

Agentes del Servicio Secreto retiraron al mandatario y a su esposa del salón de forma inmediata mientras se realizaban las investigaciones pertinentes.

El presidente Donald Trump elogió la labor del Servicio Secreto tras ser evacuado de emergencia durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca la noche del sábado 25 de abril de 2026

Video of White House Correspondents Association evacuation via @CBSNews pic.twitter.com/e2r0JUIdpP — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) April 26, 2026

Donald Trump aseguró que el tirador ya fue detenido tras el incidente ocurrido en Washington, D.C.

Tras ser puesto a salvo, Trump elogió la rápida actuación del Servicio Secreto y de las corporaciones de seguridad por su respuesta inmediata ante la emergencia.

Donald Trump aseguró que el tirador ya fue detenido tras el incidente ocurrido en Washington, D.C. / Redes sociales de Donald Trump

“El Servicio Secreto hizo un trabajo increíble esta noche”, declaró el mandatario luego de ser evacuado. Y compartió que la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca podría reprogramarse en una nueva fecha.

Trump señaló que el operativo de protección fue ejecutado en segundos y aseguró que tanto él como la primera dama se encuentran fuera de peligro. Asimismo, agradeció a los agentes por su valentía y profesionalismo.