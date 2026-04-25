Hieren de bala a hombre afuera de Cancún Mall; su estado es delicado

Personal del Hospital General reportó el ingreso de un hombre de 32 años, quien fue víctima de un ataque armado cuando se encontraba a las afueras de la plaza Cancún Mall, sobre la avenida Costa Maya.

Este hecho generó la movilización de autoridades policiales y de investigación, que se dirigieron al área de urgencias del mencionado nosocomio.

Fue a través del sistema de emergencias 911 que personal de trabajo social del hospital “Dr. Jesús Kumate Rodríguez” reportó el ingreso de Luis Fernando “N”, quien presentó un impacto de bala en el cuello.

Ante estos hechos, elementos de la Policía Municipal se dirigieron al área de urgencias para verificar el reporte.

Minutos después de las 5:00 de la tarde, las autoridades confirmaron que se entrevistaron con la pareja de la víctima, quien se identificó como Dinora.

La mujer explicó que se encontraba acompañando a Luis Fernando cuando un amigo de ella se les acercó, pero tras una discusión sacó un arma de fuego y le disparó en el cuello, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Ante los hechos, la mujer subió a su pareja a un vehículo para trasladarlo de emergencia al hospital, donde su estado se reportó delicado, con pronóstico reservado. Asimismo, se dio a conocer que no se pudieron obtener mayores características del presunto responsable.

De igual forma, se dio parte a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para el inicio de las averiguaciones por este intento de ejecución.

Datos recabados de manera preliminar indicaron que la Policía Ministerial también se entrevistó con la mujer para recabar mayores detalles como parte de las diligencias.

Los agentes se dirigieron al lugar donde ocurrieron los hechos, en la avenida Costa Maya, con la finalidad de buscar casquillos e indicios que ayuden a la carpeta de investigación iniciada.

Cabe mencionar que, por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que proporcionará los videos de cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, con la finalidad de que la Fiscalía obtenga imágenes del momento del ataque.

Finalmente, se indicó que las autoridades no pudieron entrevistarse de manera directa con la víctima, ya que a su arribo al hospital ésta ya se encontraba en el área de quirófano debido a la gravedad de la lesión. Se explicó que en las próximas horas se buscará obtener su declaración como parte de las diligencias.