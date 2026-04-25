"La violencia no debe ser nunca el camino", Claudia Sheinbaum tras evacuación de Trump por tiroteo en Washington

"Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto", escribió Claudia Sheinbaum Pardo luego de que el mandatario estadounidense fuera evacuado junto con su esposa tras un tiroteo a las afueras del hotel donde celebraba una cena con corresponsales en la Casa Blanca en Washington.

"La violencia no debe ser nunca el camino", sentenció a través de sus redes sociales oficiales la presidenta mexicana por lo ocurrido este sábado 25 de abril de 2026.

Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 26, 2026

"México es un país libre"

Este sábado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y recordó que los mexicanos y las mexicanas son conscientes de que México es un país libre, independiente y soberano.

“Los mexicanos y mexicanas sabemos que México es un país libre, independiente y soberano. Y la patria se defiende”, reafirmó durante la entrega de tarjetas de Programas para el Bienestar en Acaxochitlán, Hidalgo, donde recordó que el pueblo mexicano ha luchado históricamente, desde la Independencia, la Reforma y la Revolución, por su soberanía.

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