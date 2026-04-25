Moviliza machete en mochila operativo policiaco en el malecón de Campeche

Elementos motorizados activaron un fuerte dispositivo de seguridad luego de que un grupo de ciudadanos reportó a un motociclista presuntamente armado que huía por el malecón de la ciudad, logrando ser interceptado en las inmediaciones del barrio de San Román.

Durante su interrogatorio entregó un machete; sin embargo, alegó que nunca lo sacó y que lo llevaba tras concluir un trabajo de limpieza.

El incidente ocurrió cuando el “jinete” viajaba en su motocicleta Italika tipo 110 y llevaba enfundado en su mochila un machete de gran tamaño. Al llegar a la altura del parador turístico, detuvo brevemente su marcha debido al cansancio, pero inmediatamente continuó su trayecto.

Ese corto lapso provocó que algunas personas, al observar el mango de la herramienta, pensaran que se trataba de un delincuente, por lo que realizaron el reporte al número de emergencias.

Ante la alerta, se activó un protocolo de seguridad por parte de elementos policiales motorizados, quienes lograron cerrarle el paso al sospechoso sobre la avenida Justo Sierra, a la altura del asta bandera.

Los agentes procedieron a revisar sus pertenencias, mismas que entregó voluntariamente.

Al enterarse del motivo de la intervención, el motociclista negó ser ladrón o delincuente y argumentó que portaba el machete porque realiza trabajos de limpieza, asegurando que el objeto permaneció en su funda en todo momento y que nunca lo sacó.

Tras la inspección y la aclaración de los hechos, las autoridades descartaron que se tratara de una situación de riesgo mayor.