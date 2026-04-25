Pumas vuelve a la cima: el superliderato que no lograba desde 2015

Después de más de una década, Pumas volvió a terminar como líder general de la Liga MX. El conjunto universitario selló el superliderato del Clausura 2026 con 36 puntos, una cifra histórica para la institución en torneos cortos de 17 jornadas, luego del empate de Chivas ante Xolos que terminó por abrirle el camino a la cima.

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La escuadra dirigida por Efraín Juárez no solo aseguró el primer lugar del campeonato, también confirmó una campaña que ya se coloca entre las más destacadas del club en años recientes. El liderato representa el regreso de Universidad Nacional a un territorio que no pisaba desde el Apertura 2015.

Un liderato que revive recuerdos de 2015

La última vez que Pumas había cerrado una fase regular en la cima fue hace 11 años, cuando con Guillermo Vázquez al mando alcanzó la Final del futbol mexicano. Ahora, el equipo auriazul vuelve a instalarse como protagonista con una generación que ha encontrado equilibrio, gol y solidez.

El triunfo ante Pachuca y la combinación de resultados le dieron a los universitarios una jornada perfecta, coronada además con una marca inédita de 36 unidades, superando registros previos del club.

Chivas dejó escapar el liderato y también el goleo

El empate del Guadalajara frente a Xolos cambió por completo el cierre del torneo. El Rebaño dejó ir la posibilidad de terminar en la cima y también se complicó en la pelea por el campeonato de goleo para Armando “La Hormiga” González, en una noche que terminó favoreciendo por completo a los auriazules.

Mientras Chivas dejó escapar una oportunidad histórica, Pumas capitalizó el momento para quedarse con el primer lugar rumbo a la Fiesta Grande.

¡LÍDERES! 👊



El esfuerzo tiene su recompensa y hoy los colores azul y oro mandan en la tabla. ¡Esto es Pumas! 💙



¡Nos vemos en liguilla!! 💪🏽 pic.twitter.com/mLWFk9ip3W — PUMAS (@PumasMX) April 26, 2026

Pumas llega fortalecido a la Liguilla

Más allá del liderato, el equipo universitario arriba a la Liguilla con impulso anímico, una de las mejores ofensivas del torneo y la sensación de haber construido una candidatura real al título.

El superliderato también refuerza el trabajo de Efraín Juárez, quien ha llevado al club a una campaña que combina récords, protagonismo y la ilusión de volver a pelear por un campeonato.

Con el primer lugar asegurado, Pumas no solo rompió una sequía de años: mandó un mensaje de que quiere convertir este torneo histórico en algo más grande.