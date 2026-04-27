Carlos III llega a Washington en visita clave tras ataque contra Trump y con seguridad reforzada

El rey Carlos III del Reino Unido arribó este lunes a Washington para iniciar una visita de Estado que se desarrolla en un contexto de alta tensión política y medidas de seguridad reforzadas, tras el reciente intento de ataque contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El monarca británico, acompañado por la reina Camila, aterrizó en la base conjunta Andrews, ubicada en las afueras de la capital estadounidense, donde fue recibido como parte del protocolo oficial.

Visita de Estado en un contexto de tensión

La gira de cuatro días tiene como objetivo fortalecer la relación bilateral entre Reino Unido y Estados Unidos, en un momento en el que los vínculos políticos han mostrado señales de desgaste.

El viaje ocurre además pocos días después del incidente de seguridad registrado durante una gala en Washington a la que asistía Trump, lo que ha elevado el nivel de alerta en eventos oficiales.

Llegada con protocolo oficial

Carlos III y la reina Camila descendieron del avión oficial, identificado con la bandera británica, por una escalinata cubierta con alfombra roja, marcando el inicio formal de su agenda en territorio estadounidense.

Se espera que durante su estancia participen en diversas actividades diplomáticas, reuniones de alto nivel y eventos institucionales.

Seguridad reforzada en Washington

Las autoridades estadounidenses han implementado un dispositivo de seguridad especial para garantizar la protección de los visitantes y de los funcionarios involucrados en la agenda.

El reciente intento de ataque contra el presidente ha generado un entorno de mayor vigilancia en actos públicos y encuentros políticos.

Objetivo: recomponer relaciones bilaterales

La visita de Estado busca reforzar la cooperación entre ambos países en distintos ámbitos, en medio de un escenario internacional complejo.

El encuentro entre Carlos III y Donald Trump será uno de los puntos centrales de la agenda, con el propósito de reafirmar la relación estratégica entre Reino Unido y Estados Unidos.

Este viaje marca la primera visita oficial del monarca británico a Estados Unidos desde su ascenso al trono, en una etapa clave para la diplomacia entre ambas naciones.

Con información de AFP

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