Cae “El Jardinero” en Nayarit: buscado por México y EU, ofrecían 5 millones de dólares por su captura

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, en el estado de Nayarit, como resultado de un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar).

El funcionario detalló, a través de su cuenta oficial en redes sociales, que la captura fue producto de una operación planeada y ejecutada por Fuerzas Especiales de la Marina, sin precisar mayores detalles sobre el despliegue.

Detención de objetivo prioritario

De acuerdo con la información oficial, “El Jardinero” contaba con una orden de aprehensión en México y también era requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.

Su captura representaba un objetivo relevante para ambos países, debido a su presunta vinculación con actividades delictivas de alto impacto.

Recompensa millonaria en Estados Unidos

El gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su localización y detención.

Este dato refuerza la importancia del detenido dentro de las investigaciones internacionales relacionadas con el crimen organizado.

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Operativo encabezado por la Marina

La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina, institución que ha reforzado su participación en operativos estratégicos contra grupos delictivos en distintas regiones del país.

García Harfuch reconoció la labor de las y los integrantes de la Semar, destacando su disciplina y compromiso en este tipo de acciones.

Coordinación en materia de seguridad

El caso refleja la colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses en el combate a organizaciones criminales, especialmente en procesos de extradición.

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.



Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

Las autoridades señalaron que se continuará informando sobre el desarrollo del caso y la situación legal del detenido.

La captura de “El Jardinero” se suma a otras acciones recientes que buscan debilitar estructuras delictivas y fortalecer la seguridad en el país.

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