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En Mérida, el precio de la renta de casas “se come” al salario mínimo completo: estos son los costos

El costo de la renta de casas en Mérida ha superado al salario mínimo en la capital yucateca.

Por Redacción Por Esto!

27 de abr de 2026

2 min

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El costo de la renta de casas en Mérida ha incrementado en los últimos años
El costo de la renta de casas en Mérida ha incrementado en los últimos años / Especial

En los últimos años, el costo de la renta de casas en Mérida, Yucatán, se ha incrementado, pues de acuerdo con índices, las tarifas actuales comienzan a “comerse” al salario mínimo completo de las personas.

Y es que actualmente Mérida registra una renta promedio mensual de $15,000.00 pesos, lo cual ha sido impulsado por la llegada de nuevos habitantes.

En el mismo sentido, el salario promedio en Yucatán es de $8,000.00 pesos mensuales, por lo que, matemáticamente hablando, con lo que gana una persona, es imposible pagar una renta de una vivienda.

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En colonias o fraccionamientos las rentas han aumentado alrededor de 7% anual, por encima de la inflación, encareciendo la vivienda no sólo en el Centro, sino también en el Norte y Sur de la ciudad, y empujando a familias originarias a mudarse a zonas más baratas.

Barrios de Santiago y Santa Ana han visto cómo suben las rentas entre 12,000 y 20,000 pesos mensuales, dejando atrás a habitantes con ingresos promedio de 7 mil 390 pesos al mes.

Zonas más caras para vivir en Mérida

Las zonas de Mérida donde es más visible el fenómeno de impacto por el encarecimiento de las rentas son el Centro Histórico, el Paseo de Montejo, los barrios de Santa Lucía, Santiago y Santa Ana, el corredor gastronómico de la calle 47 y las colonias México, Itzimná y García Ginerés.

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Zonas como Temozón Norte han visto un aumento del 22% en el valor del suelo entre el 2022 y el 2024. Ningún esquema de vivienda social puede absorber ese ritmo de encarecimiento sin apoyo externo.

Cuando el Norte de la ciudad se satura, la presión se traslada a las comisarías mayas que la rodean. En Chablekal, Temozón Norte y Santa Gertrudis Copó, los testimonios coinciden: el transporte público no da abasto, la crisis vial se incrementa, el precio de la vivienda y los servicios encarecen para las comunidades –pasando de pagar 20 pesos a 10,000 pesos de predial–, y la convivencia entre habitantes originales y nuevos vecinos se tensa.

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