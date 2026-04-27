Cristian Castro tiene un nuevo romance con la famosa productora Victoria Kühne

Desde hace un tiempo, Cristian Castro ha tenido una vida sentimental muy próspera, aunque esto le ha traído diferentes controversias a lo largo de su trayectoria, pues el cantante se ha visto envuelto en varias relaciones, algunas un tanto complicadas.

En esta ocasión se dio a conocer que Cristian Castro estaría estrenando romance con la productora Victoria Kühne, quien compartió una foto de los dos juntos.

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¿Cristian Castro tiene un nuevo romance?

La nueva novia de Cristian Castro es una empresaria dueña de Victoria Records, el cual es un estudio de grabación en Monterrey, Nuevo León, y fundadora de Victoria Films, en la actualidad es presidenta del Festival Internacional de Santa Lucía; además, también ha sido ganadora de dos premios Grammy.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la mujer compartió una imagen de los dos la cual fue acompañada de un emotivo mensaje. "Con mi amor en Nueva York".

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Recordemos que anteriormente, Cristian Castro estaba en una relación con Mariela Sánchez, aunque las cosas no salieron de la mejor forma y la creadora de contenido, hizo comentarios negativos en su contra.

Así terminó la última relación de Cristian Castro

En noviembre del 2025, hizo pública su separación y agregó que todo se hizo de la mejor manera.

“Esta ruptura no fue que yo me fui y abandoné, venimos, lamentablemente, perdiendo armonía y cosas esenciales de la relación, la verdad, no pudimos; tuvimos un amor enorme, pero con situaciones del pasado que nos dolían a ambos, no hay ningún engaño, no tienen que culpar a nadie, yo nunca soy el malo”

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