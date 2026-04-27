Conciertos en Mérida: Conoce quiénes serán los artistas que llegarán a la ciudad en mayo 2026

La ciudad de Mérida albergará diversos conciertos durante el mes de mayo ante el inicio de diversas actividades y la llegada de artistas como parte de sus giras en México.
Y es que en el mes de mayo hasta el momento ha sido el periodo con más conciertos confirmados y en su mayoría, cerca de agotar las entradas.
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De igual forma, artistas de talla nacional e internacional llegarán a la capital yucateca debido a que realizarán giras en el país durante este año.
Se prevé que más conciertos puedan sumarse no solo en el mes de mayo, también al resto del año que apenas llegará al primer semestre.
Son diversos artistas, desde actuales hasta de trayectoria extensa, quienes se reunirán con sus fanáticos yucatecos y de otras partes del país.
- Kenia Os - 1 de mayo
- Elefante - 8 de mayo
- Humbe - 9 de mayo
- Alex Ubago - 9 de mayo
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- t.A.T.u - 10 de mayo
- Edith Márquez - 14 de mayo
- Angélica María y Enrique Guzmán - 15 de mayo
- Ricardo Montaner - 17 de mayo
- Myke Towers - 22 de mayo
- Paty Cantú y Playa Limbo - 22 de mayo
- Sonora Dinamita de Lucho Argain - 23 de mayo
- Jorge Muñiz, Francisco Céspedes y Carlos Cuevas - 23 de mayo
- Grupo Frontera - 27 de mayo
- Xavi - 28 de mayo
- José María Napoleón y Mocedades - 29 de mayo
- Carlos Rivera - 30 de mayo
- Caloncho - 30 de mayo