Alerta en Puebla: se desborda el río Atoyac y cierran accesos a Lomas de Angelópolis

Las lluvias que han azotado la zona metropolitana de Puebla durante más de 24 horas provocaron el desbordamiento del río Atoyac en el municipio de Ocoyucan, lo que obligó a las autoridades a cerrar cruces vehiculares y peatonales hacia Lomas de Angelópolis III para evitar riesgos a la población.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres implementó un operativo de vigilancia luego de que el agua saliera de su cauce a la altura de la colonia Humberto Vidal.

Como medida preventiva, policías estatales y municipales restringieron el paso por la zona y notificaron a los habitantes ante la posibilidad de que fuera necesario realizar evacuaciones.

El puente de Los Gallos quedó cubierto por el agua

Vecinos de Santa Clara Ocoyucan alertaron que el puente peatonal conocido como Los Gallos, que conecta el municipio con la colonia San Juan Bosco, en Puebla capital, y con Lomas de Angelópolis III, quedó completamente cubierto por el agua del río.

Los habitantes advirtieron sobre el riesgo que representa el nivel del afluente y señalaron la posibilidad de que la estructura colapse.

Sin embargo, hasta el momento, la información disponible no confirma daños estructurales ni un colapso del puente.

Protección Civil informó que el agua no había ingresado a las viviendas y que el nivel del río mostraba una tendencia a disminuir.

Pese a ello, la dependencia indicó que se mantenía la vigilancia permanente en el área.

Por este motivo, las autoridades exhortaron a la población a respetar los cierres preventivos y evitar acercarse a los cruces inundados.