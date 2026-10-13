SCJN analiza venta de comida chatarra en universidades; Yasmín Esquivel pide respetar su autonomía

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó la compatibilidad de las restricciones a la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas de bajo valor nutricional en instituciones educativas, incluidas las universidades, con derechos como la libertad de comercio y el libre desarrollo de la personalidad, así como con el interés superior de la niñez.

Durante la sesión del Pleno, la ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que las instituciones de educación superior no deben recibir un tratamiento uniforme, debido a que algunas cuentan con autonomía reconocida en las leyes que las rigen, la cual les permite gobernarse a sí mismas.

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En su intervención, se refirió al artículo 17 de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, publicada en 2024, y al artículo 2 de la Ley General de Educación Superior, para sustentar la necesidad de considerar las atribuciones de las universidades autónomas al determinar el alcance de las disposiciones analizadas.

Esquivel Mossa sostuvo que las autoridades universitarias deben contar con margen de libertad para incorporar las medidas correspondientes a su propia legislación, de acuerdo con las necesidades de sus estudiantes y sus condiciones de operación.

En ese sentido, consideró que las instituciones autónomas no deberían ser obligadas a cumplir de manera irrestricta con los lineamientos examinados ni ser sancionadas por no ajustarse plenamente a ellos, cuando la legislación contempla un margen para que establezcan sus propias disposiciones.

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Como ejemplo, mencionó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó en sus gacetas de julio y diciembre de 2025 sus propios lineamientos obligatorios y una guía técnica para regular la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas en sus planteles de bachillerato.

La ministra votó a favor del sentido del proyecto discutido por el Pleno de la SCJN; sin embargo, manifestó su desacuerdo con algunos párrafos relacionados con el alcance de la resolución respecto a la autonomía universitaria, por lo que anunció la emisión de un voto particular.