Ministra Yasmín Esquivel respalda certeza jurídica para empresas y protección a menores contra violencia vicaria

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, sostuvo que México debe ofrecer certeza jurídica a quienes invierten y generan empleos, al tiempo que respaldó el establecimiento de criterios para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en casos relacionados con violencia vicaria.

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Durante dos sesiones recientes del Pleno de la Corte, la ministra fijó postura en asuntos distintos, uno de carácter fiscal y otro vinculado con los derechos de las mujeres y de la infancia.

En la resolución de una revisión administrativa, Esquivel afirmó que los tribunales federales deben brindar certidumbre jurídica a empresas, emprendedores y contribuyentes, al señalar que cuando una persona obtiene una sentencia favorable tras demostrar la ilegalidad de un acto administrativo, esa resolución no debe modificarse posteriormente.

La ministra votó a favor de desechar un recurso de revisión promovido por la autoridad fiscal, con lo que quedó firme la nulidad de un crédito fiscal previamente decretada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Durante su intervención, sostuvo que la seguridad jurídica es un elemento indispensable para el desarrollo económico del país y para mantener la confianza de quienes invierten en México.

"Estamos obligados como Tribunal Constitucional a enviar un mensaje muy claro de que México sí ofrece la seguridad jurídica que demanda el sector privado", expresó durante la sesión.

Violencia vicaria también afecta a niñas y niños

En otra resolución, el Pleno de la SCJN analizó disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia relacionadas con la violencia vicaria.

Esquivel respalda fortalecer la protección de menores en casos de violencia vicaria.

Durante la discusión, Esquivel señaló que esta forma de violencia no solo afecta a las mujeres, sino que también tiene consecuencias directas sobre hijas e hijos, al ser utilizados como un medio para causar daño a la madre.

La ministra respaldó el proyecto que busca establecer criterios para orientar a los jueces en este tipo de casos, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez.

Asimismo, consideró que la opinión de niñas, niños y adolescentes debe ser escuchada dentro de los procesos judiciales, aunque evitando cualquier forma de revictimización y valorando sus declaraciones junto con el resto de las pruebas disponibles.

Las intervenciones de Esquivel ocurrieron en el marco de dos asuntos resueltos por el Pleno de la Suprema Corte, uno relacionado con la revisión de un crédito fiscal y otro con la interpretación de la legislación sobre violencia vicaria, ambos con implicaciones para la actuación de las autoridades jurisdiccionales y la protección de derechos.