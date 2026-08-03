"Ofrecemos a la ciudadanía todo nuestro esfuerzo para la defensa de sus derechos humanos": Ministra Yasmín Esquivel

Este lunes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inauguró el Segundo Periodo de Sesiones 2026. En la sesión, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa aseguró que la seguridad jurídica de todos los mexicanos tiene su garantía en los tribunales del país, y en la Corte que vela en todo momento porque prevalezca el Estado de Derecho como valor fundamental de la convivencia social.

“Con la entereza de actuar sin prejuicios, filias, fobias o animadversiones, ofrecemos a la ciudadanía todo nuestro esfuerzo para la defensa de sus derechos humanos dentro del marco de facultades que la Constitución nos confiere, porque así lo protestamos al asumir nuestros cargos, y porque así lo requiere un país de leyes como debe ser México”, aseguró la Ministra Esquivel.

También destacó que casi un año después de que fue instalado, este Tribunal ha resuelto en Pleno más de mil 900 casos, un promedio de 13 proyectos analizadas y aprobados en cada sesión, de las más de 140 que se han realizado.

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De acuerdo con un comunicado oficial, la Ministra Yasmín Esquivel hizo un llamado a no perder de vista que la SCJN es un contrapeso de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, así como de los órganos legislativos cuando las medidas que adoptan se apartan de los principios constitucionales.

“La tutela de los derechos humanos es un valor fundamental que les corresponde ejercer, a pesar de que en algunos casos se trate de normas generales aprobadas por las legislaturas federal y locales”, se lee en el documento.

Además, señaló que la Constitución abre la posibilidad de establecer secciones en la Corte para mayor prontitud en la resolución de sus asuntos, “lo que seguramente beneficiará a quienes demandan una decisión oportuna en sus juicios, al ocuparse el Pleno solamente de aquellos casos que ameritan la intervención de todos sus integrantes”.