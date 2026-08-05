Ministra Esquivel defiende los derechos de las personas trabajadoras del campo

Este miércoles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó y puso en el centro de la discusión el tema de la dignidad y derechos de las personas que todos los días trabajan la tierra.

Esquivel presentó tres proyectos relacionados con la protección laboral para dignificar a las personas que trabajan en el campo, los cuales fueron aprobados por unanimidad por el Pleno de la SCJN.

“Yasmín Esquivel defendió el derecho de las personas trabajadoras del campo a contar con alojamiento gratuito en condiciones dignas de seguridad, higiene y habitabilidad”.

“Sostuvo que esta obligación es constitucional y explicó que con ello se garantiza que los espacios en los que se alojen las personas trabajadoras y, en su caso, sus familias, reúnan condiciones adecuadas para una vida digna”, explicó en un comunicado la Suprema Corte.

Noticia Destacada "Ofrecemos a la ciudadanía todo nuestro esfuerzo para la defensa de sus derechos humanos": Ministra Yasmín Esquivel

Otro tema que impulsó y respaldó la Ministra Esquivel es la protección al derecho de los trabajadores del campo a una alimentación sana, suficiente y variada durante su jornada laboral, además del acceso al agua potable y servicios sanitarios adecuados; además de atención médica y medicamentos en determinados casos, educación y guardería.

“Durante la sesión, Ministras y Ministros reconocieron y felicitaron las consideraciones desarrolladas en los tres proyectos presentados por Esquivel Mossa”, reveló la Suprema Corte en el documento.

“Estas resoluciones envían un mensaje claro: el desarrollo del campo mexicano también debe construirse a partir de la dignidad de quienes lo hacen posible todos los días. Proteger sus derechos laborales significa reconocer el valor de su trabajo y garantizarles condiciones más justas, seguras y humanas”, concluyó la SCJN.