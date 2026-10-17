Huracán Trudy: Sheinbaum pide extremar precauciones; prevén lluvias en nueve estados de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a la población a extremar precauciones ante los efectos del huracán Trudy y el frente frío número 2, dos fenómenos meteorológicos que mantienen en alerta a distintas regiones del país por las lluvias, los fuertes vientos y el oleaje elevado.

Este sábado 17 de octubre de 2026, el huracán Trudy alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson en el océano Pacífico.

De acuerdo con la información difundida por la mandataria y los reportes meteorológicos, se pronostican precipitaciones durante las próximas 36 a 48 horas en nueve estados: Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

Exhortamos a la población a extremar precauciones ante el paso del huracán Trudy categoría 1 en el océano Pacífico y el frente frío número 2 en el golfo de México, que provocarán lluvias durante las próximas 36-48 horas en Colima, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz; es importante atender recomendaciones de autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, Trudy se localiza aproximadamente a 220 km al sur de Manzanillo, Colima, y a 465 km al oeste de Acapulco, Guerrero. Para el golfo de México, la Secretaría de Marina mantiene el cierre de puertos a todo tipo de embarcaciones en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Sigue la información en canales oficiales. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 17, 2026

A través de sus redes sociales, Sheinbaum pidió a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil para reducir riesgos ante posibles inundaciones y deslaves.

Ante el pronóstico de lluvias para nueve estados, Claudia Sheinbaum pidió a la población extremar precauciones y atender las recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

• Consultar los avisos oficiales del SMN, Conagua y Protección Civil.

• Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo.

• Alejarse de cauces, laderas inestables y zonas propensas a deslaves.

• Evitar ingresar al mar o realizar actividades acuáticas cuando exista oleaje elevado.

• Preparar documentos importantes, medicamentos, agua potable y una lámpara en caso de emergencia.

• Seguir las indicaciones de evacuación emitidas por las autoridades.

La presidenta reiteró la importancia de mantenerse informados a través de fuentes oficiales, especialmente durante las próximas horas, cuando las lluvias y los vientos podrían generar afectaciones en distintas regiones.