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Huracán Trudy se acerca a Colima advierte el Servicio Meteorológico Nacional

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Huracán Trudy: Sheinbaum pide extremar precauciones; prevén lluvias en nueve estados de México

El ciclón alcanzó la categoría 2 en el Pacífico y, junto con el frente frío número 2, podría provocar lluvias, inundaciones, deslaves y oleaje elevado.

Por Redacción Por Esto!

17 de oct de 2026

2 min

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Claudia Sheinbaum pidió a la población extremar precauciones ante las lluvias y los fuertes vientos asociados al huracán Trudy y al frente frío número 2.
Claudia Sheinbaum pidió a la población extremar precauciones ante las lluvias y los fuertes vientos asociados al huracán Trudy y al frente frío número 2. / Especial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a la población a extremar precauciones ante los efectos del huracán Trudy y el frente frío número 2, dos fenómenos meteorológicos que mantienen en alerta a distintas regiones del país por las lluvias, los fuertes vientos y el oleaje elevado.

Este sábado 17 de octubre de 2026, el huracán Trudy alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson en el océano Pacífico.

De acuerdo con la información difundida por la mandataria y los reportes meteorológicos, se pronostican precipitaciones durante las próximas 36 a 48 horas en nueve estados: Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum pidió a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil para reducir riesgos ante posibles inundaciones y deslaves.

Ante el pronóstico de lluvias para nueve estados, Claudia Sheinbaum pidió a la población extremar precauciones y atender las recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

• Consultar los avisos oficiales del SMN, Conagua y Protección Civil.

• Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo.

• Alejarse de cauces, laderas inestables y zonas propensas a deslaves.

• Evitar ingresar al mar o realizar actividades acuáticas cuando exista oleaje elevado.

• Preparar documentos importantes, medicamentos, agua potable y una lámpara en caso de emergencia.

• Seguir las indicaciones de evacuación emitidas por las autoridades.

La presidenta reiteró la importancia de mantenerse informados a través de fuentes oficiales, especialmente durante las próximas horas, cuando las lluvias y los vientos podrían generar afectaciones en distintas regiones.

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