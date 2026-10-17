Huracán Trudy: Sheinbaum pide extremar precauciones; prevén lluvias en nueve estados de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a la población a extremar precauciones ante los efectos del huracán Trudy y el frente frío número 2, dos fenómenos meteorológicos que mantienen en alerta a distintas regiones del país por las lluvias, los fuertes vientos y el oleaje elevado.
Este sábado 17 de octubre de 2026, el huracán Trudy alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson en el océano Pacífico.
De acuerdo con la información difundida por la mandataria y los reportes meteorológicos, se pronostican precipitaciones durante las próximas 36 a 48 horas en nueve estados: Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.
A través de sus redes sociales, Sheinbaum pidió a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil para reducir riesgos ante posibles inundaciones y deslaves.
Ante el pronóstico de lluvias para nueve estados, Claudia Sheinbaum pidió a la población extremar precauciones y atender las recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.
Entre las principales medidas preventivas se encuentran:
• Consultar los avisos oficiales del SMN, Conagua y Protección Civil.
• Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo.
• Alejarse de cauces, laderas inestables y zonas propensas a deslaves.
• Evitar ingresar al mar o realizar actividades acuáticas cuando exista oleaje elevado.
• Preparar documentos importantes, medicamentos, agua potable y una lámpara en caso de emergencia.
• Seguir las indicaciones de evacuación emitidas por las autoridades.
La presidenta reiteró la importancia de mantenerse informados a través de fuentes oficiales, especialmente durante las próximas horas, cuando las lluvias y los vientos podrían generar afectaciones en distintas regiones.