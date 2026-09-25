Huracán Polo vuelve a categoría 5; provoca lluvias muy fuertes en Jalisco, Nayarit y Sinaloa

El Huracán Polo volvió a alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada de este viernes 25 de septiembre, después de que un día antes había descendido a categoría 4.

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se ubicó a 430 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 660 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Polo registró vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 km/h, mientras avanzaba hacia el oeste a 19 km/h.

El sistema permanece sobre el océano Pacífico y su circulación continuará con efectos en varios estados del occidente y noroeste del país.

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Polo?

El reporte meteorológico prevé lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste, sur y costa de Jalisco; el sur de Sinaloa, así como el norte, costa y sur de Nayarit.

Noticia Destacada Huracán Polo baja a categoría 4 tras alcanzar nivel 5; mantiene lluvias y oleaje elevado en el Pacífico

También se esperan lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en Colima, el centro, costa y oeste de Michoacán, y el sur de Baja California Sur.

Estas precipitaciones pueden favorecer deslaves, crecimiento de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Polo genera viento y oleaje elevado en el Pacífico

En las costas de Jalisco se pronostican vientos sostenidos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h.

Para Baja California Sur se prevén vientos de 10 a 20 km/h y rachas de entre 30 y 50 km/h.

El oleaje alcanzará entre 2 y 3 metros en costas de Baja California Sur, Nayarit y Jalisco, mientras que en Colima podría ubicarse entre uno y dos metros.

#AvisoMeteorológico #Polo se intensificó nuevamente a #Huracán categoría 5 y se localiza a 430 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, #Jalisco. Toda la información en https://t.co/yQhEOYpZWi pic.twitter.com/Q1v5kNOrS0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2026

Polo recupera la máxima categoría Saffir-Simpson

El fortalecimiento representa un nuevo cambio de intensidad para Polo. Durante la mañana del jueves se mantenía como huracán categoría 5, pero horas después perdió fuerza y bajó a categoría 4.

Para este viernes volvió a registrar vientos sostenidos de al menos 252 km/h, umbral correspondiente a la categoría 5, la máxima dentro de la escala Saffir-Simpson.

El Servicio Meteorológico Nacional y Conagua mantienen vigilancia sobre el sistema y recomendaron consultar los avisos oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil ante posibles cambios en su intensidad y trayectoria.

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