Huracán Trudy seguirá provocando lluvias intensas en Colima y Michoacán; alertan por olas de hasta 7 metros y vientos de 120 km/h

El Huracán Trudy, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, ocasionará lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en las costas de Colima, Michoacán, Jalisco y Nayarit durante este sábado 17 de octubre de 2026, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el aviso meteorológico número 129, emitido a las 09:30 horas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el ciclón provocará precipitaciones de entre 75 y 150 milímetros en Colima y el sur y costa de Michoacán, así como lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el sur de Nayarit y en la costa y sur de Jalisco.

También se esperan lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros en el suroeste de Guerrero.

Atento aviso — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 17, 2026

¿Dónde se encuentra el huracán Trudy hoy 17 de octubre?

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, Trudy se localizaba aproximadamente a 270 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 425 kilómetros al oeste de Acapulco, Guerrero.

El fenómeno registraba vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de hasta 185 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora.

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Huracán Trudy generará oleaje de hasta 7 metros en el Pacífico

El SMN advirtió que el ciclón ocasionará vientos de 80 a 90 kilómetros por hora, con rachas de entre 100 y 120 kilómetros por hora, así como oleaje de 5 a 7 metros de altura en las costas de Colima, Jalisco y Michoacán.

En Guerrero se prevén vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y olas de entre 2 y 3 metros.

¿Qué estados están bajo alerta por el huracán Trudy?

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene las siguientes zonas de prevención y vigilancia:

Prevención por vientos de huracán: desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco. Vigilancia por vientos de huracán: desde Manzanillo, Colima, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

desde Manzanillo, Colima, hasta Punta San Telmo, Michoacán. Prevención por vientos de tormenta tropical: desde Punta Mita hasta San Blas, Nayarit, y desde Manzanillo, Colima, hasta Zihuatanejo, Guerrero.

desde Punta Mita hasta San Blas, Nayarit, y desde Manzanillo, Colima, hasta Zihuatanejo, Guerrero. Vigilancia por vientos de tormenta tropical: desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit, incluidas las islas Marías.

Advierten riesgo de inundaciones y deslaves por lluvias de Trudy

La Conagua señaló que las precipitaciones asociadas al huracán podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Actualización de la ubicación del #Huracán #Trudy frente a las costas de #Colima y #Michoacán. En el gif los detalles https://t.co/z9pJwjJSGU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 17, 2026

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada mediante los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y atender las indicaciones de Protección Civil.

El organismo continuará con el monitoreo del huracán y la actualización de los pronósticos conforme evolucione su trayectoria e intensidad.

IO