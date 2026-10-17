Huracán Trudy seguirá provocando lluvias intensas en Colima y Michoacán; alertan por olas de hasta 7 metros y vientos de 120 km/h

El Huracán Trudy, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, ocasionará lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en las costas de Colima, Michoacán, Jalisco y Nayarit durante este sábado 17 de octubre de 2026, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el aviso meteorológico número 129, emitido a las 09:30 horas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el ciclón provocará precipitaciones de entre 75 y 150 milímetros en Colima y el sur y costa de Michoacán, así como lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el sur de Nayarit y en la costa y sur de Jalisco.
También se esperan lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros en el suroeste de Guerrero.
¿Dónde se encuentra el huracán Trudy hoy 17 de octubre?
A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, Trudy se localizaba aproximadamente a 270 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 425 kilómetros al oeste de Acapulco, Guerrero.
El fenómeno registraba vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de hasta 185 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora.
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Huracán Trudy generará oleaje de hasta 7 metros en el Pacífico
El SMN advirtió que el ciclón ocasionará vientos de 80 a 90 kilómetros por hora, con rachas de entre 100 y 120 kilómetros por hora, así como oleaje de 5 a 7 metros de altura en las costas de Colima, Jalisco y Michoacán.
En Guerrero se prevén vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y olas de entre 2 y 3 metros.
¿Qué estados están bajo alerta por el huracán Trudy?
El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene las siguientes zonas de prevención y vigilancia:
- Prevención por vientos de huracán: desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.
- Vigilancia por vientos de huracán: desde Manzanillo, Colima, hasta Punta San Telmo, Michoacán.
- Prevención por vientos de tormenta tropical: desde Punta Mita hasta San Blas, Nayarit, y desde Manzanillo, Colima, hasta Zihuatanejo, Guerrero.
- Vigilancia por vientos de tormenta tropical: desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit, incluidas las islas Marías.
Advierten riesgo de inundaciones y deslaves por lluvias de Trudy
La Conagua señaló que las precipitaciones asociadas al huracán podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.
Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada mediante los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y atender las indicaciones de Protección Civil.
El organismo continuará con el monitoreo del huracán y la actualización de los pronósticos conforme evolucione su trayectoria e intensidad.
IO