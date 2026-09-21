Polo ya es Huracán categoría 1 y se fortalece en el Pacífico

Polo continúa fortaleciéndose frente a las costas del Pacífico mexicano y ya evolucionó huracán categoria 1 en la escala Saffir-Simpson este lunes 21 de septiembre, por lo que autoridades de Protección Civil mantienen vigilancia en varios estados.

De acuerdo con reportes meteorológicos, el sistema se localiza frente a las costas de Guerrero y Michoacán y avanza lentamente hacia el este-noreste. Su circulación favorecerá lluvias intensas, rachas de viento y oleaje elevado en entidades del occidente y sur del país.

Los pronósticos señalan que Polo podría experimentar una rápida intensificación en las próximas horas debido a las condiciones cálidas del Océano Pacífico.

¿Qué estados tendrán lluvias por el Huracán Polo?

La circulación de Polo provocará lluvias fuertes a intensas principalmente en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de precipitaciones en otras zonas del Pacífico mexicano.

Las autoridades también mantienen vigilancia por el aumento del oleaje en las costas. Reportes oficiales han advertido alturas de entre 1.5 y 2.5 metros en zonas costeras de Michoacán, Colima, Guerrero y Oaxaca.

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Las lluvias pueden ocasionar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en áreas bajas, por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones.

Polo podría intensificarse rápidamente

El pronóstico indica que Polo cuenta con condiciones favorables para evolucionar su intensidad mientras se desplaza frente al litoral mexicano.

Aunque la trayectoria e intensidad pueden modificarse conforme avance el sistema, los análisis meteorológicos mantienen la posibilidad de un fortalecimiento importante durante las próximas horas.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse informada mediante avisos oficiales y evitar zonas de riesgo durante las lluvias.

⚠️Ya es #Polo #Huracán de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson. Sus efectos se sentirán en el #Pacífico mexicano. Todos los detalles en el video pic.twitter.com/LhQyhWm8WE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 21, 2026

Entre las principales medidas preventivas están no cruzar ríos, arroyos, vados o caminos inundados, reducir la velocidad al conducir y mantenerse alejado de postes, árboles, anuncios u otras estructuras que puedan caer por las rachas de viento. Las autoridades también piden atender las indicaciones de Capitanía de Puerto en las zonas costeras.

La evolución de Polo continuará bajo vigilancia durante este lunes, especialmente por el riesgo de lluvias intensas y oleaje elevado en estados del Pacífico.

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