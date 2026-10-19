Tras retiro de restricciones a aerolíneas mexicanas por parte de EU, se recuperarán 11 vuelos desde el AIFA: Sheinbaum Pardo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que Estados Unidos levantó las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas abrir nuevos vuelos hacia territorio estadounidense desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Durante su conferencia mañanera de este lunes 19 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos fue resultado de varios meses de negociaciones entre las autoridades de ambos países.

Sheinbaum destacó que, con el retiro de las medidas, el AIFA podrá recuperar 11 vuelos que estaban programados hacia distintas ciudades estadounidenses y que no pudieron operar debido a las restricciones.

¿Por qué Estados Unidos retiró las restricciones a las aerolíneas mexicanas?

La presidenta explicó que las diferencias con el Gobierno estadounidense surgieron después de que México trasladó las operaciones de transporte aéreo de carga del AICM al AIFA, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Según Sheinbaum, las autoridades estadounidenses buscaban que las empresas de carga regresaran al aeropuerto capitalino. Sin embargo, aseguró que las propias compañías manifestaron su intención de permanecer en el AIFA debido a las condiciones logísticas desarrolladas en esa terminal.

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La mandataria señaló que también sostuvo reuniones con representantes de estas empresas para atender algunas dificultades relacionadas con los procesos aduaneros.

Otro punto de desacuerdo fue la distribución de los slots, es decir, los horarios asignados a las aerolíneas para realizar sus operaciones.

Estados Unidos consideraba que las empresas mexicanas habían recibido un trato preferencial frente a las estadounidenses.

Sheinbaum explicó que, tras las negociaciones, se reorganizaron algunos horarios para permitir su asignación a compañías de Estados Unidos, aunque precisó que todavía no han sido utilizados.

AIFA recuperará 11 vuelos hacia Estados Unidos

La presidenta informó que el levantamiento de las restricciones permitirá recuperar 11 vuelos internacionales que ya estaban programados desde el AIFA hacia distintas ciudades de Estados Unidos.

Explicó que las medidas también habían limitado la apertura de nuevas rutas desde el AICM, por lo que su eliminación permitirá ampliar las opciones de conectividad entre ambos países.

Sheinbaum sostuvo que las conversaciones se desarrollaron con el objetivo de encontrar una solución que respetara los acuerdos de transporte aéreo y las condiciones de competencia.

Aunque reconoció que el Gobierno mexicano mantenía diferencias con la sanción estadounidense, destacó que se logró un entendimiento mediante el diálogo.

Sheinbaum destaca acuerdo con Departamento de Transporte de EU

La mandataria señaló que la solución fue resultado del trabajo conjunto con el Departamento de Transporte estadounidense y representantes del sector aéreo.

Indicó que las negociaciones se prolongaron durante varios meses debido a la necesidad de revisar las condiciones de operación y asignación de horarios en los aeropuertos mexicanos.

Finalmente, Sheinbaum afirmó que tanto las aerolíneas mexicanas como las estadounidenses podrán ampliar sus operaciones entre ambos países, después de que se eliminaran las restricciones que afectaban al AICM y al AIFA.

La presidenta consideró que el acuerdo representa un avance en la relación bilateral en materia de transporte aéreo y conectividad internacional.

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