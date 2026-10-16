Estados Unidos elimina restricciones a vuelos desde el AIFA y AICM; aerolíneas mexicanas podrán abrir nuevas rutas

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) determinó levantar las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas abrir nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia territorio estadounidense.

La decisión, anunciada este viernes 16 de octubre, tiene efecto inmediato y permite retomar los planes de expansión de rutas y frecuencias entre ambos países, después de los acuerdos alcanzados por las autoridades aeronáuticas de México y Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial, la medida es resultado del diálogo bilateral y de los avances en el cumplimiento de los compromisos establecidos en materia de aviación.

¿Qué cambia para los vuelos desde el AIFA y AICM hacia Estados Unidos?

La determinación del DOT revoca la Orden 213-2, mediante la cual se habían establecido restricciones sobre operaciones existentes, propuestas y futuras de aerolíneas mexicanas.

Con ello, las compañías aéreas nacionales recuperan la posibilidad de desarrollar nuevas rutas y ampliar frecuencias desde los dos aeropuertos ubicados en la Zona Metropolitana del Valle de México hacia destinos estadounidenses.

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Sin embargo, el levantamiento de las restricciones no significa que las aerolíneas comenzarán a operar automáticamente nuevos vuelos, pues las rutas deberán ajustarse a los procedimientos y autorizaciones correspondientes.

México y Estados Unidos alcanzan acuerdos en materia de aviación

El Gobierno de México explicó que esta decisión deriva de un proceso de cooperación técnica que se fortaleció con la firma del Memorándum de Consultas de mayo de 2026.

A partir de ese acuerdo, las autoridades mexicanas avanzaron en el cumplimiento de los compromisos establecidos con Estados Unidos para atender los asuntos pendientes del sector aeronáutico.

La resolución representa un cambio en las condiciones regulatorias que enfrentaban las aerolíneas mexicanas para ampliar sus operaciones hacia el mercado estadounidense.

COMUNICADO CONJUNTO. "México y Estados Unidos fortalecen su relación bilateral en materia de aviación". https://t.co/v3sV2KKb0x https://t.co/JJtSQsEV9e — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 16, 2026

Buscan ampliar conectividad aérea entre México y Estados Unidos

Las autoridades mexicanas señalaron que mantendrán la coordinación con sus contrapartes estadounidenses para fortalecer la conectividad y mejorar las condiciones de operación del transporte aéreo.

Entre los objetivos se encuentra generar mayores oportunidades para pasajeros, aerolíneas y trabajadores de la industria, además de mantener estándares de seguridad y eficiencia.

La eliminación de las restricciones abre nuevamente la posibilidad de ampliar la oferta de vuelos desde el AIFA y el AICM hacia Estados Unidos, aunque el comunicado no especifica qué aerolíneas solicitarán nuevas rutas ni cuándo podrían comenzar a operar.

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