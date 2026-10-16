Estados Unidos prohíbe vuelos de drones en la frontera con México desde este 16 de octubre; advierte sobre amenazas de cárteles

El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones al vuelo de drones en la frontera con México a partir de este viernes 16 de octubre de 2026, como parte de las medidas para reforzar la seguridad de su espacio aéreo y combatir las actividades de organizaciones criminales.

El Departamento de Transporte estadounidense (DOT) informó que la medida tendrá carácter temporal y prohibirá las operaciones de drones que no cuenten con autorización en una franja de aproximadamente 1.8 kilómetros al norte de la frontera con México.

La restricción también establece un límite vertical de 121 metros sobre el nivel del suelo, equivalente a 400 pies.

¿Dónde estará prohibido volar drones en la frontera con México?

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, la medida comprende una franja de una milla náutica hacia el norte de la línea fronteriza.

La prohibición se aplicará a las operaciones no autorizadas de aeronaves no tripuladas dentro de ese espacio.

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El Gobierno estadounidense explicó que el objetivo es reducir los riesgos para los operativos de seguridad fronteriza, así como proteger al personal federal, las instalaciones y el territorio nacional.

La restricción fue anunciada conjuntamente por los departamentos de Transporte, Seguridad Nacional y Guerra de Estados Unidos.

Estados Unidos advierte que derribará drones de cárteles

El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, señaló que la decisión busca reforzar la vigilancia aérea ante las amenazas relacionadas con el uso de drones por parte de organizaciones criminales.

Por su parte, Pete Hegseth, secretario de Guerra estadounidense, advirtió que las fuerzas de seguridad podrán utilizar tecnología especializada para neutralizar aeronaves no tripuladas consideradas una amenaza.

Entre los recursos mencionados se encuentran sistemas de armas de energía dirigida, diseñados para responder a posibles incursiones de drones vinculados con actividades ilícitas.

Refuerzan vigilancia aérea con estrategia contra drones del narcotráfico

La nueva restricción ocurre después del anuncio de la iniciativa denominada Adiós, narcos, impulsada por dependencias estadounidenses para enfrentar el uso de drones en actividades de contrabando y tráfico ilícito.

US DOT, DHS & DOW have announced a TFR along the US-Mexico border that “will prohibit unauthorized drone operations within one nautical mile of the U.S.-Mexico border, from the surface to 400 feet” to curb the growing threat of cartel & criminal drones along the southern border. https://t.co/3XUN4aRbfr — Pernicious Propaganda (@natsecboogie) October 16, 2026

Las autoridades de Estados Unidos señalaron que estas acciones buscan ampliar sus capacidades de detección y respuesta ante operaciones de organizaciones criminales en la frontera sur.

Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitirá los avisos correspondientes para informar a los operadores sobre las restricciones vigentes.

El Gobierno estadounidense no precisó una fecha para el levantamiento de la medida, por lo que los operadores deberán consultar los avisos oficiales antes de realizar vuelos en las zonas afectadas.

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