Claudia Sheinbaum revela fraudes en pensiones del IMSS por cientos de miles de millones de pesos y van por regular Modalidad 40

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su Gobierno detectó esquemas presuntamente fraudulentos relacionados con pensiones elevadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que se tomó la decisión de regular la Modalidad 40 para evitar irregularidades en el otorgamiento de estos recursos.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 22 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que las investigaciones identificaron mecanismos mediante los cuales algunos trabajadores habrían obtenido pensiones superiores a las que legalmente les correspondían.

Sheinbaum señaló que el impacto económico de estas irregularidades sería de cientos de miles de millones de pesos, aunque no precisó una cifra definitiva ni el periodo al que corresponde ese monto.

¿Por qué se decidió regular la Modalidad 40 del IMSS?

La presidenta explicó que la decisión surgió después de un análisis realizado por un equipo de trabajo del Gobierno federal, que identificó posibles irregularidades en el acceso a pensiones de montos elevados.

"Encontramos fraudes, digamos, relacionados con las pensiones, con el acceso a las pensiones, las pensiones altas", expresó Sheinbaum.

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Agregó que algunos de estos mecanismos estaban vinculados con la Modalidad 40, lo que motivó la revisión de sus condiciones para proteger los recursos destinados a las pensiones.

La mandataria sostuvo que el objetivo es garantizar que existan recursos suficientes para cubrir las prestaciones que legalmente corresponden a los trabajadores y evitar el uso indebido del sistema.

Asimismo, adelantó que su administración podría dedicar una próxima conferencia a explicar los casos detectados y las medidas adoptadas para combatir estas prácticas.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS y cómo funciona?

La Modalidad 40, oficialmente denominada Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite que las personas que dejaron de cotizar mediante un empleo formal continúen realizando aportaciones al IMSS para acumular semanas de cotización y fortalecer su historial para el retiro.

El esquema permite elegir un salario base de cotización igual o superior al registrado al momento de la baja laboral, sin exceder el límite legal de 25 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Entre sus requisitos se encuentran haber acumulado al menos 52 semanas de cotización en los últimos cinco años, no tener una relación laboral vigente registrada ante el IMSS y realizar las aportaciones correspondientes.

La modalidad está disponible para personas sujetas a los regímenes de las leyes de 1973 y 1997, aunque la forma de calcular la pensión depende del régimen aplicable.

La regulación anunciada por Sheinbaum busca evitar que este mecanismo sea utilizado para obtener pensiones mediante operaciones irregulares. La presidenta no detalló durante su respuesta nuevas restricciones específicas ni modificaciones a los requisitos para los trabajadores inscritos legalmente.

IO