Sindicato del IMSS da por concluida negociación salarial tras acordar aumento del 8%

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos, anunció que quedó concluida la revisión salarial de 2026, luego de alcanzar un nuevo acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que establece un incremento global del 8 por ciento para los trabajadores.

A través de un mensaje en video dirigido a los empleados sindicalizados, Olivos explicó que la nueva propuesta surgió después de que la mayoría de los participantes en una consulta interna rechazó el aumento pactado originalmente en septiembre.

El dirigente sindical detalló que el incremento aprobado se divide en 4 por ciento directo al salario tabular y otro 4 por ciento correspondiente al concepto 11, una prestación que, de acuerdo con lo señalado por Olivos, está libre de impuestos.

¿Cómo se alcanzó el acuerdo salarial del 8% en el IMSS?

Rafael Olivos explicó que, tras conocer los resultados de la consulta, el sindicato solicitó la apertura de mesas extraordinarias de negociación con las autoridades del IMSS para revisar la propuesta salarial y atender las inconformidades de los trabajadores.

Las conversaciones comenzaron el sábado pasado y concluyeron durante la madrugada del martes, con la participación de representantes sindicales y funcionarios del instituto, encabezados por su director general, Zoé Robledo Aburto.

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El dirigente sostuvo que el nuevo incremento representa una mejora respecto al ofrecimiento inicial y aseguró que el ajuste al salario tabular supera la inflación.

Con este acuerdo, afirmó, la dirigencia nacional considera superada la revisión salarial correspondiente a 2026.

¿Qué otras mejoras acordaron el IMSS y el sindicato?

Olivos señaló que las mesas de negociación también abordaron las deficiencias en el suministro de medicamentos, falta de insumos, equipamiento médico, contratación de personal y condiciones de trabajo en las unidades hospitalarias.

Como resultado, indicó que el IMSS se comprometió a implementar un plan de acción para atender estas necesidades y mejorar la operación cotidiana de los servicios de salud.

El secretario general del SNTSS aseguró que el comité de diálogo permanecerá activo para recibir las inquietudes de los trabajadores y dar seguimiento a los compromisos alcanzados.

Mensaje del secretario general del #SNTSS Dr. Rafael Olivos https://t.co/VC5ZbsYVKz — Jorge Gaviño (@jorgegavino) October 21, 2026

Asimismo, hizo un llamado a la reconciliación sindical entre los aproximadamente 475 mil trabajadores afiliados al sindicato, al señalar que la organización debe mantener abiertos los canales de comunicación con su base.

Pese al anuncio, grupos de trabajadores disidentes consideraron insuficiente la nueva propuesta salarial y mantuvieron sus movilizaciones para exigir un aumento mayor al sueldo tabular, así como mejores condiciones de trabajo.

Finalmente, Olivos reiteró que la dirigencia nacional considera concluida la negociación salarial de 2026, aunque reconoció que todavía existen necesidades operativas y laborales pendientes de atención dentro del IMSS.