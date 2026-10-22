Sheinbaum Pardo defiende aumento salarial del 8% a trabajadores del IMSS y explica cómo se logró el acuerdo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el aumento salarial del 8 por ciento acordado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y su sindicato, luego de que los trabajadores rechazaron una primera propuesta y solicitaron mejores condiciones laborales.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 22 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que el incremento contempla 4 por ciento directo al salario tabular y otro 4 por ciento en prestaciones, resultado de una nueva negociación entre las autoridades del instituto y la representación sindical.

Sheinbaum señaló que, tras la inconformidad de los trabajadores, instruyó revisar los gastos y procesos administrativos del IMSS para identificar ahorros que permitieran mejorar el ofrecimiento salarial sin comprometer el presupuesto de la institución.

¿Cómo se logró el aumento salarial del 8% para trabajadores del IMSS?

La presidenta recordó que la primera propuesta de incremento había sido aprobada durante un congreso sindical; sin embargo, posteriormente fue sometida a consulta entre los trabajadores, quienes manifestaron su rechazo.

Ante esta situación, la dirección del IMSS retomó las negociaciones para buscar un ajuste mayor mediante medidas de eficiencia financiera.

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"Vamos a sentarnos en una mesa de trabajo, de dónde se pueden reducir costos del IMSS para poderle dar un aumento salarial mayor a los trabajadores", relató Sheinbaum sobre la instrucción que dio a las autoridades.

Como resultado, se alcanzó el acuerdo de 8 por ciento global, que la mandataria comparó con el incremento otorgado durante 2025.

¿Qué otras medidas acompañarán el incremento salarial en el IMSS?

Sheinbaum explicó que el acuerdo también contempla revisar las condiciones laborales, particularmente la contratación de personal que ingresó durante la pandemia de COVID-19 y que todavía no cuenta con certeza sobre su situación laboral.

Además, señaló que se buscará agilizar la contratación de especialistas médicos en las unidades donde exista falta de personal, así como modificar procedimientos administrativos que retrasan la cobertura de vacantes.

La presidenta destacó que estas medidas deberán aplicarse mediante un ejercicio responsable del presupuesto y conforme a los mecanismos establecidos en el contrato colectivo de trabajo.

Respecto a las inconformidades que persisten entre algunos trabajadores, sostuvo que las decisiones sobre la dirigencia sindical corresponden exclusivamente a los integrantes del sindicato, mediante sus mecanismos internos de elección.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que el incremento salarial del 8 por ciento representa un esfuerzo financiero del IMSS, acompañado de un programa para mejorar las condiciones de trabajo y la atención a los derechohabientes.

IO