Sheinbaum entrega becas del Bienestar a jóvenes en Colima

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de tarjetas de las Becas para el Bienestar en Colima, consolidando los apoyos económicos enfocados en combatir la deserción escolar y garantizar el derecho a la educación.

El evento se llevó a cabo este viernes 23 de octubre de 2026 en la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad de Colima.

Se beneficia a un total de 115 mil 695 estudiantes en el estado de Colima.

De los beneficiarios totales, más de 57 mil 500 corresponden a la beca Rita Cetina para primaria, 31 mil 400 para secundaria y más de 24 mil 900 reciben la beca Benito Juárez de preparatoria.

Creemos en las y los jóvenes. Por eso, fortalecemos su educación con la entrega de becas Benito Juárez. Se incorporan 1 millón 800 mil jóvenes que pasaron de secundaria a preparatoria. Hoy entregamos becas en Colima. https://t.co/DOpAd7gzd7 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 24, 2026

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública, destacó que gracias a estos apoyos universales se logró la incorporación de 400 mil nuevos jóvenes a la educación media superior a nivel nacional.

Durante su discurso, la mandataria estatal y federal defendieron que las becas deben ser universales para todos los alumnos de escuelas públicas, sin estar condicionadas por las calificaciones.