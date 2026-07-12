Claudia Sheinbaum y Zacatecas amplían beca universitaria para garantizar apoyo de primaria a licenciatura

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció, en coordinación con el Gobierno de Zacatecas, la ampliación del programa de becas para que todas y todos los estudiantes de licenciatura de instituciones públicas en la entidad reciban la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo destinado a cubrir gastos de transporte durante su formación profesional. La medida forma parte de la estrategia para fortalecer el acceso y la permanencia en la educación superior.

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Durante el anuncio, la mandataria destacó que el objetivo es que las y los jóvenes cuenten con el respaldo de los gobiernos desde la educación primaria hasta la universidad, consolidando un sistema de apoyos que acompañe su trayectoria académica. Afirmó que invertir en la educación representa una apuesta por el bienestar y el desarrollo del país.

La Beca Gertrudis Bocanegra otorga un apoyo de mil 900 pesos bimestrales para contribuir a los gastos de traslado de las y los universitarios, evitando que las dificultades económicas sean un obstáculo para continuar sus estudios. El programa surgió inicialmente como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y posteriormente comenzó a extenderse a otras entidades y a instituciones públicas de educación superior.

Con esta ampliación en Zacatecas, el Gobierno Federal busca fortalecer la permanencia escolar, reducir la deserción y garantizar que un mayor número de jóvenes concluya sus estudios universitarios, reforzando la política de acceso universal a la educación pública.