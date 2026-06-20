Claudia Sheinbaum entrega Beca Rita Cetina en Tijuana durante gira por Baja California: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este sábado 20 de junio de 2026 la entrega de la Beca Rita Cetina en la ciudad de Tijuana, Baja California, como parte de su gira de trabajo por la entidad fronteriza.

El evento forma parte de las acciones del Gobierno federal orientadas a fortalecer los programas sociales dirigidos a estudiantes, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación y reducir la deserción escolar en distintos niveles educativos.

En esta visita, la mandataria ha destacado la importancia de mantener y ampliar los apoyos económicos destinados a las y los jóvenes, especialmente en zonas con mayor demanda educativa, como es el caso de Tijuana y otros municipios de Baja California.

Impulso a la educación y programas sociales

La entrega de la Beca Rita Cetina se enmarca dentro de la estrategia nacional de fortalecimiento de la educación pública, uno de los ejes prioritarios de la actual administración federal.

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Este programa busca apoyar a estudiantes en situación de vulnerabilidad económica, facilitando su permanencia en el sistema educativo y reduciendo las brechas de desigualdad.

Autoridades federales señalaron que estos apoyos forman parte de una política integral que combina becas, ampliación de infraestructura escolar y creación de nuevos espacios educativos en todo el país.

Gira presidencial en Baja California

La visita de Claudia Sheinbaum a Baja California incluye diversas actividades relacionadas con programas sociales y educación, así como encuentros con autoridades locales para dar seguimiento a proyectos en la región.

La entrega de la Beca Rita Cetina en Tijuana se suma a una serie de acciones orientadas a consolidar la presencia del Gobierno federal en la frontera norte y reforzar el acceso a oportunidades educativas para la juventud mexicana.

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